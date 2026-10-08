Україна відреагувала на відкликання посла Південної Кореї

Україна готова повернутися до конструктивного діалогу з Південною Кореєю після рішення Сеула відкликати свого посла з Києва. У Міністерстві закордонних справ наголосили, що дипломатичні відносини важливіші за емоційні реакції, тому Україна залишається відкритою до подальших контактів.

Україна відреагувала на рішення Південної Кореї відкликати свого посла з Києва. У Міністерстві закордонних справ заявили, що Київ не хоче припиняти діалог із Сеулом і готовий шукати шляхи для вирішення ситуації.

За його словами, українська сторона вже намагалася пояснити свою позицію корейській стороні. Цього тижня до Міністерства закордонних справ запросили посла Республіки Корея в Україні. «Цього тижня ми запрошували до МЗС посла Республіки Корея в Україні для представлення нашої позиції та пошуку конструктивних рішень. Йому була доведена позиція української сторони», — зазначив Тихий.

У МЗС наголосили, що зараз важливо не переривати дипломатичні контакти. Українська сторона вважає, що навіть після рішення Сеула потрібно залишати можливість для подальших переговорів. Тихий зазначив, що Київ виступає за спокійний і виважений підхід у відносинах між двома країнами. За його словами, емоції не повинні ставати причиною для остаточного розриву діалогу. «Ми переконані, що дипломатія має переважати над емоціями», — підкреслив речник МЗС.

Він також заявив, що Україна не відмовляється від спроб налагодити відносини з Південною Кореєю. У Києві готові повернутися до конструктивного діалогу, навіть якщо для цього знадобиться певний час. «Попри рішення Сеула про відкликання посла, Україна залишається відкритою до відновлення конструктивного діалогу — навіть якщо на це буде потрібен час», — сказав Тихий.

Таким чином, Київ не планує закривати дипломатичний канал із Південною Кореєю. Українська сторона розраховує, що після врегулювання нинішньої ситуації країни зможуть повернутися до нормального та конструктивного спілкування. Про це розповів речник МЗС України Георгій Тихий у коментарі журналістам.

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