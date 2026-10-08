Російський дрон атакував школу Умка під Києвом

Увечері 8 жовтня російський безпілотник упав на територію школи «Умка» у селі Святопетрівське Київської області. На місці залишилися уламки та пошкоджені будівельні конструкції. Інформація про можливих постраждалих і точний масштаб пошкоджень на момент появи перших повідомлень уточнювалася.

Про падіння російського дрона на території навчального закладу стало відомо близько 18:00 8 жовтня. У цей час у Київській області тривала повітряна тривога через атаку російських безпілотників. За попередньою інформацією, удар припав на територію школи «Умка» у Святопетрівському. Це населений пункт у Бучанському районі Київської області, неподалік столиці.

На кадрах із місця події видно територію навчального закладу, засипану уламками будматеріалів. На відео також можна побачити наслідки падіння дрона на територію школи. Інформацію про інцидент поширили в мережі близько 18:00. Зокрема, про ситуацію повідомив журналіст Андрій Смолій. Водночас на той момент офіційні служби ще не оприлюднили повної інформації про наслідки атаки.

Перед цим Повітряні сили попереджали про загрозу застосування Росією реактивних безпілотників. Під час атаки повідомлялося про рух ворожих дронів у напрямку Києва та області. За даними, які поширювалися під час повітряної тривоги, безпілотники фіксували, зокрема, в районі Обухова, Шулявки, Відрадного та Північного мосту. Через загрозу для населення людей закликали залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги.

Точні обставини падіння дрона на території школи ще належало встановити. Так само потребували уточнення дані про те, чи був це безпосередньо удар безпілотника, чи падіння його уламків після роботи української протиповітряної оборони. Інформація про постраждалих також на момент перших повідомлень не була підтверджена офіційно. Остаточні дані про кількість пошкоджених будівель та можливі руйнування мали надати місцеві адміністрації або рятувальні служби після обстеження місця події.

Російські атаки по Київській області регулярно супроводжуються падінням уламків безпілотників, пожежами та пошкодженням цивільної інфраструктури. Навіть якщо дрон не влучає безпосередньо в будівлю, його падіння може спричинити значні руйнування через вибухову хвилю або уламки. У випадку зі школою «Умка» особливо важливим є питання безпеки дітей та працівників навчального закладу. На момент атаки навчальний процес, імовірно, вже завершився, однак цю інформацію також має підтвердити офіційна сторона.

Подальша інформація про стан території школи, можливі пошкодження та наявність постраждалих залежить від результатів роботи екстрених служб. Після завершення повітряної тривоги фахівці мають оглянути місце падіння та встановити характер пошкоджень. Про це написав у Telegram-каналі журналіст Андрій Смолій.

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