Российский дрон атаковал школу в Умке под Киевом

Вечером 8 октября российский беспилотник упал на территорию школы «Умка» в селе Святопетровское Киевской области. На месте остались обломки и поврежденные строительные конструкции. Информация о возможных пострадавших и точном масштабе повреждений на момент появления первых сообщений уточнялась.

О падении российского дрона на территории учебного заведения стало известно около 18:00 8 октября. В это время в Киевской области продолжалась воздушная тревога из-за атаки российских беспилотников. По предварительной информации, удар пришелся на территорию школы «Умка» в Святопетровском. Это населенный пункт в Бучанском районе Киевской области, недалеко от столицы.

На кадрах с места происшествия видна территория учебного заведения, засыпанная обломками стройматериалов. На видео также можно увидеть последствия падения дрона на территорию школы. Информация об инциденте появилась в сети около 18:00. В частности, о ситуации сообщил журналист Андрей Смолий. В то же время на тот момент официальные службы ещё не обнародовали полную информацию о последствиях атаки.

До этого Воздушные силы предупреждали об угрозе применения Россией реактивных беспилотников. Во время атаки сообщалось о движении вражеских дронов в направлении Киева и области. По данным, которые распространялись во время воздушной тревоги, беспилотники фиксировались, в частности, в районе Обухова, Шулявки, Відрадного и Северного моста. Из-за угрозы для населения людей призывали оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

Точные обстоятельства падения дрона на территории школы ещё предстояло установить. Так же требовали уточнения данные о том, был ли это непосредственно удар беспилотника или падение его обломков после работы украинской противовоздушной обороны. Информация о пострадавших на момент первых сообщений также не была официально подтверждена. Окончательные данные о количестве поврежденных зданий и возможных разрушениях должны были предоставить местные администрации или спасательные службы после обследования места происшествия.

Российские атаки по Киевской области регулярно сопровождаются падением обломков беспилотников, пожарами и повреждением гражданской инфраструктуры. Даже если дрон не попадает непосредственно в здание, его падение может привести к значительным разрушениям из-за взрывной волны или обломков. В случае со школой «Умка» особенно важен вопрос безопасности детей и сотрудников учебного заведения. На момент атаки учебный процесс, вероятно, уже завершился, однако эту информацию также должна подтвердить официальная сторона.

Дальнейшая информация о состоянии территории школы, возможных повреждениях и наличии пострадавших зависит от результатов работы экстренных служб. После отмены воздушной тревоги специалисты должны осмотреть место падения и установить характер повреждений. Об этом написал в Telegram-канале журналист Андрей Смолий.

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