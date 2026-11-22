В воскресенье, 22 ноября, российский реактивный дрон упал на крышу девятиэтажного жилого дома в Салтовском районе Харькова. В результате атаки пострадала 50-летняя женщина. У неё развилась острая стрессовая реакция, медики оказывают ей необходимую помощь.

Российский беспилотник атаковал жилой многоэтажный дом днём 22 ноября. Сначала Терехов сообщил о падении реактивного дрона на крышу многоэтажного дома в Салтовском районе. «Зафиксировано падение реактивного вражеского дрона на крышу многоэтажного дома в Салтовском районе», — написал мэр в своем Telegram-канале.

Впоследствии Олег Синегубов уточнил, что беспилотник попал именно в крышу девятиэтажного жилого дома. В результате атаки пострадала 50-летняя жительница. У женщины диагностировали острую стрессовую реакцию. В настоящее время медики оказывают ей всю необходимую помощь.

На месте происшествия работают экстренные службы. По информации областных властей, они задействованы в усиленном режиме. Об этом сообщили мэр Харькова Игорь Терехов и начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

В ночь на 21 ноября российские войска нанесли ракетный удар по Печенежской дамбе в Харьковской области. В результате атаки поврежден участок автомобильной дороги государственного значения. В настоящее время движение по дамбе полностью закрыто, для водителей предусмотрен альтернативный маршрут.

Вечером 20 ноября российский беспилотник атаковал пригород Харькова. В результате удара пострадали шесть человек, среди них двое мальчиков в возрасте 12 и 14 лет. В жилом доме вспыхнул пожар на четвёртом и пятом этажах.

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