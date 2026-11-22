У неділю, 22 листопада, російський реактивний дрон упав на дах дев’ятиповерхового житлового будинку в Салтівському районі Харкова. Унаслідок атаки постраждала 50-річна жінка. Вона зазнала гострої реакції на стрес, медики надають їй необхідну допомогу.

Російський безпілотник атакував житлову багатоповерхівку вдень 22 листопада. Спочатку Терехов поінформував про падіння реактивного дрона на дах багатоповерхівки в Салтівському районі. «Зафіксовано падіння реактивного ворожого дрону на дах багатоповерхівки у Салтівському районі», — написав мер у своєму Telegram-каналі.

Згодом Олег Синєгубов уточнив, що безпілотник влучив саме в дах дев’ятиповерхового житлового будинку. Унаслідок атаки постраждала 50-річна мешканка. У жінки діагностували гостру реакцію на стрес. Наразі медики надають їй усю необхідну допомогу.

На місці події працюють екстрені служби. За інформацією обласної влади, вони залучені в посиленому режимі. Про це повідомили міський голова Харкова Ігор Терехов та начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

У ніч проти 21 листопада російські війська завдали ракетного удару по Печенізькій дамбі в Харківській області. Унаслідок атаки пошкоджено ділянку автомобільної дороги державного значення. Наразі рух дамбою повністю закритий, для водіїв передбачили альтернативний маршрут.

Увечері 20 листопада російський безпілотник атакував передмістя Харкова. Внаслідок удару постраждали шестеро людей, серед них двоє хлопчиків віком 12 і 14 років. У житловому будинку спалахнула пожежа на четвертому та п’ятому поверхах.

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