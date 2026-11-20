Увечері 20 листопада російський безпілотник атакував передмістя Харкова. Внаслідок удару постраждали шестеро людей, серед них двоє хлопчиків віком 12 і 14 років. У житловому будинку спалахнула пожежа на четвертому та п’ятому поверхах.

Російський безпілотник влучив у передмісті Харкова. Спочатку було відомо про чотирьох постраждалих, однак згодом їхня кількість зросла до шести. «Шестеро людей постраждали в передмісті Харкова внаслідок ворожого "прильоту" БПЛА», — написав Синєгубов. Серед поранених — двоє дітей: 12-річний і 14-річний хлопчики. Усім постраждалим надають медичну допомогу.

За попередньою інформацією, після удару загорілися четвертий і п’ятий поверхи п’ятиповерхового житлового будинку. На місці працюють екстрені служби. Їх перевели на посилений режим роботи, щоб оперативно реагувати на наслідки атаки. Інформація про постраждалих та наслідки удару може уточнюватися. Деталі щодо стану поранених і масштабів пошкоджень наразі не повідомляли. Про атаку повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

У Салтівському районі Харкова 20 листопада зафіксували влучання російського реактивного безпілотника на відкритій території.

У ніч проти 20 листопада під ударом опинилася медична установа в Шевченківському районі міста. Унаслідок атаки вибито понад 50 вікон, четверо людей дістали поранення.

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