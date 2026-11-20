Поблизу Часового Яру на Донеччині російські війська активізували штурми малими групами. Для атак вони обирають переважно хмарну та дощову погоду, а українські позиції обстрілюють керованими авіабомбами й атакують різними типами дронів. Особливу небезпеку становлять безпілотники «Молнія», які в нових модифікаціях можуть нести до 20 кілограмів вибухівки.

Російські військові намагаються просуватися під час негоди. Коли небо затягнуте хмарами й іде дощ, розвідувальним дронам Сил оборони складніше виявляти противника. На це й розраховують росіяни, намагаючись непомітно наблизитися до українських позицій.

До штурмів вони залучають невеликі групи піхоти. Військові пересуваються з мінімальним запасом спорядження та майже не беруть із собою їжі й боєприпасів. Основну ставку роблять на швидкість і підтримку безпілотників, які супроводжують штурмовиків та доставляють їм необхідне. «Ставка на легкість, тому противник не несе з собою багато боєприпасів або провізії. Іде з автоматом, чотирма магазинами спорядженими і по мінімуму харчів. Їх веде дрон, і саме з дрона йде забезпечення», — пояснив Петричак.

Він зазначив, що росіяни намагаються просуватися за рахунок кількості груп. Розраховують, що українські військові не зможуть виявити всіх штурмовиків. Навіть якщо більшість груп знищать, окремим бійцям може вдатися дістатися до позицій і сховатися в укриттях. «Противник іде, його багато. І ставка на те, що всіх не знайдуть, всіх не вб’ють. Із 10 груп можливо один просочився, засів у підвалі й просто сидить», — розповів представник 24-ї бригади.

Окрім піхотних атак, російська армія активно застосовує на цьому напрямку керовані авіабомби, артилерію та безпілотники. Серед них — FPV-дрони, зокрема ті, що працюють через оптоволоконний кабель, а також дрони літакового типу.

Окрему загрозу становлять безпілотники «Молнія». За словами Петричака, ці апарати мають незвичну конструкцію: з одного боку їхня алюмінієва трубка запаяна, а з іншого залишається порожньою. Завдяки такій будові дрони можна запускати з різних місць, зокрема з пошкоджених російськими обстрілами будинків. «З одного боку алюмінієва трубка запаяна, з іншого боку вона порожня, саме через повітряні трубки він вистрілюється будь-звідки. Противник запускає такі дрони з понівечених багатоповерхівок, з квартир, з вікон вибитих», — пояснив військовий.

Попри невелику вагу самого безпілотника, він може нести потужний боєзаряд. За словами Петричака, одна з модифікацій «Молнії» обладнана протитанковою міною вагою близько 10 кілограмів. У новіших версіях таких мін уже дві, тобто загальна вага вибухового навантаження сягає 20 кілограмів. «Такий дрон, він дуже легкий, але несе протитанкову міну, яка важить 10 кілограмів. А наступні генерації цього дрона несуть дві таких міни — 20 кілограмів», — зазначив представник 24-ї ОМБр. Про ситуацію на цій ділянці фронту в ефірі «Суспільне Новини» розповів начальник відділення комунікації 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила Іван Петричак.

Російські війська фактично цілодобово атакують Україну ударними безпілотниками. Удень окупанти запускають понад 100 дронів, а вночі їхня кількість може сягати 200.

Нагадаємо, що Росія провела одну з найпотужніших атак по Україні, випустивши до сотні ракет, — Ігнат.

У ніч на 20 листопада російські війська масовано атакували Кривий Ріг реактивними безпілотниками. Внаслідок ударів значно пошкоджена інфраструктура, зокрема автозаправна станція, а частина міста залишилася без електропостачання. Загиблих та постраждалих немає.

Нагадаємо, російські реактивні дрони атакували Львів та Львівщину. Над Львовом кілька разів лунали вибухи, сили протиповітряної оборони відбивали атаку, повідомили очільник ОВА Максим Козицький і міський голова Андрій Садовий.

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