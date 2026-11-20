Вблизи Часового Яра в Донецкой области российские войска активизировали штурмы небольшими группами. Для атак они выбирают преимущественно облачную и дождливую погоду, а украинские позиции обстреливают управляемыми авиабомбами и атакуют различными типами дронов. Особую опасность представляют беспилотники «Молния», которые в новых модификациях могут нести до 20 килограммов взрывчатки.

Российские военные пытаются продвигаться во время непогоды. Когда небо затянуто облаками и идет дождь, разведывательным дронам Сил обороны сложнее обнаруживать противника. На это и рассчитывают россияне, пытаясь незаметно приблизиться к украинским позициям.

К штурмам они привлекают небольшие группы пехоты. Военные передвигаются с минимальным запасом снаряжения и почти не берут с собой еды и боеприпасов. Основную ставку делают на скорость и поддержку беспилотников, которые сопровождают штурмовиков и доставляют им необходимое. «Ставка на легкость, поэтому противник не несёт с собой много боеприпасов или провизии. Идет с автоматом, четырьмя заряженными магазинами и минимумом провианта. Их ведет дрон, и именно с дрона идет снабжение», — пояснил Петричак.

Он отметил, что россияне пытаются продвигаться за счет количества групп. Рассчитывают, что украинские военные не смогут обнаружить всех штурмовиков. Даже если большинство групп уничтожат, отдельным бойцам может удаться добраться до позиций и спрятаться в укрытиях. «Противник наступает, его много. И ставка на то, что всех не найдут, всех не убьют. Из 10 групп, возможно, одна просочилась, засела в подвале и просто сидит», — рассказал представитель 24-й бригады.

Помимо пехотных атак, российская армия активно применяет на этом направлении управляемые авиабомбы, артиллерию и беспилотники. Среди них — FPV-дроны, в частности те, что работают через оптоволоконный кабель, а также дроны самолетного типа.

Отдельную угрозу представляют беспилотники «Молния». По словам Петричака, эти аппараты имеют необычную конструкцию: с одной стороны их алюминиевая трубка запаяна, а с другой остается пустой. Благодаря такому устройству дроны можно запускать из разных мест, в частности из поврежденных российскими обстрелами домов. «С одной стороны алюминиевая трубка запаяна, с другой — она пустая, именно через воздушные трубки он запускается отовсюду. Противник запускает такие дроны из разрушенных многоэтажек, из квартир, из выбитых окон», — пояснил военный.

Несмотря на небольшой вес самого беспилотника, он может нести мощный боезаряд. По словам Петричака, одна из модификаций «Молнии» оснащена противотанковой миной весом около 10 килограммов. В более новых версиях таких мин уже две, то есть общий вес взрывной нагрузки достигает 20 килограммов. «Такой дрон очень лёгкий, но несёт противотанковую мину весом 10 килограммов. А следующие поколения этого дрона несут две таких мины — 20 килограммов», — отметил представитель 24-й ОМБр. О ситуации на этом участке фронта в эфире «Суспильне Новини» рассказал начальник отдела коммуникаций 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Иван Петричак.

Российские войска фактически круглосуточно атакуют Украину ударными беспилотниками. Днем оккупанты запускают более 100 дронов, а ночью их количество может достигать 200.

Напомним, что Россия провела одну из самых мощных атак по Украине, выпустив до сотни ракет, — Игнат.

В ночь на 20 ноября российские войска массированно атаковали Кривой Рог реактивными беспилотниками. В результате ударов значительно повреждена инфраструктура, в частности автозаправочная станция, а часть города осталась без электроснабжения. Погибших и пострадавших нет.

Напомним, российские реактивные дроны атаковали Львов и Львовскую область. Над Львовом несколько раз раздавались взрывы, силы противовоздушной обороны отразили атаку, сообщили глава ОГА Максим Козицкий и мэр Андрей Садовый.

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