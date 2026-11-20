У ніч на 20 листопада російські війська масовано атакували Кривий Ріг реактивними безпілотниками. Внаслідок ударів значно пошкоджена інфраструктура, зокрема автозаправна станція, а частина міста залишилася без електропостачання. Загиблих та постраждалих немає.

Через знеструмлення низки об'єктів без електрики опинилися котельні, насосні станції водоканалу та лікарні. Медичні заклади перевели на роботу від генераторів.

Також без електропостачання залишилася значна частина абонентів і кілька тягових підстанцій міського електротранспорту в північній частині міста.

Через наслідки атаки тимчасово не працюють тролейбусні маршрути №18, №15, №16 та №10. Тролейбуси курсують до площі Кільцевої (Толстого).

Для ліквідації наслідків обстрілу залучили необхідні служби, бригади комунальників, електриків і тепловиків. Влада запевняє, що робиться все можливе для стабілізації ситуації.

На Нікопольському напрямку російські війська також атакували дронами Нікополь та Марганецьку громаду.

Внаслідок обстрілів пошкоджені господарчі споруди. Загиблих та постраждалих не зафіксовано.

У Кривому Розі всі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи продовжують працювати.

Також сьогодні, 20 листопада, о 14:00 у виробничих цілях планують провести контрольований вибух у кар’єрі «Першотравневий» ПрАТ «ПІВНГЗК», що розташований у Тернівському районі.

Вибух буде плановим і контрольованим, причин для занепокоєння немає.

Про це повідомив міський голова Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Нагадаємо, російські реактивні дрони атакували Львів та Львівщину. Над Львовом кілька разів лунали вибухи, сили протиповітряної оборони відбивали атаку, повідомили очільник ОВА Максим Козицький і міський голова Андрій Садовий.

Російські війська у четвер, 19 листопада, атакували Ізюм Харківської області. Внаслідок удару зруйновано під'їзд багатоквартирного будинку, під завалами можуть перебувати люди. Щонайменше 12 осіб постраждали, серед них — четверо дітей.

Вранці 19 листопада російські безпілотники атакували цивільну інфраструктуру Шостки Сумської області. Унаслідок удару зруйновано два нежитлові приміщення, ще чотири багатоквартирні будинки зазнали пошкоджень.

Упродовж минулої доби, 18 листопада, російські війська завдали 1 733 ударів по Донецькій області. Під ворожим вогнем опинилися вісім населених пунктів, пошкоджено житлові будинки, заклад освіти та об'єкт інфраструктури.

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