W nocy z 19 na 20 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły masowany atak na Krywyj Róg przy użyciu dronów rakietowych. W wyniku ataków infrastruktura została poważnie uszkodzona, w szczególności stacja benzynowa, a część miasta pozostała bez zasilania elektrycznego. Nie odnotowano ofiar śmiertelnych ani rannych.

W wyniku odcięcia zasilania w szeregu obiektów bez prądu pozostały kotłownie, stacje pomp wodociągowe oraz szpitale. Placówki medyczne zostały przestawione na zasilanie z generatorów.

Bez zasilania pozostała również znaczna część odbiorców oraz kilka podstacji trakcyjnych miejskiego transportu elektrycznego w północnej części miasta.

W wyniku ataku tymczasowo nie kursują linie trolejbusowe nr 18, 15, 16 i 10. Trolejbusy dojeżdżają do placu Kiltsevo (Tolstogo).

W celu usunięcia skutków ostrzału zaangażowano niezbędne służby, brygady pracowników komunalnych, elektryków i pracowników ciepłownictwa. Władze zapewniają, że robi się wszystko, co możliwe, aby ustabilizować sytuację.

W rejonie Nikopola rosyjskie wojska zaatakowały również za pomocą dronów Nikopol oraz gminę Marganetsk.

W wyniku ostrzałów uszkodzone zostały budynki gospodarcze. Nie odnotowano ofiar śmiertelnych ani rannych.

W Krywym Rogu wszystkie służby, transport komunalny, szpitale i placówki socjalne nadal funkcjonują.

Ponadto dzisiaj, 20 listopada, o godz. 14:00 planowane jest przeprowadzenie kontrolowanej eksplozji w celach produkcyjnych w kamieniołomie „Pershotravnevy” spółki PrAT „PIVNGZK”, położonym w dzielnicy Ternivska.

Wybuch będzie zaplanowany i kontrolowany, nie ma powodów do niepokoju.

Poinformował o tym burmistrz Krywego Rogu Ołeksandr Wilkul.

Przypomnijmy, że rosyjskie drony rakietowe zaatakowały Lwów i obwód lwowski. Nad Lwowem kilkakrotnie rozległy się wybuchy, a siły obrony przeciwlotniczej odparły atak – poinformowali szef Obwodnej Administracji Maksym Kozycki oraz burmistrz Andrij Sadowy.

W czwartek, 19 listopada, rosyjskie wojska zaatakowały Izium w obwodzie charkowskim. W wyniku uderzenia zniszczono klatkę schodową budynku wielorodzinnego, pod gruzami mogą znajdować się ludzie. Co najmniej 12 osób odniosło obrażenia, wśród nich czworo dzieci.

Rano 19 listopada rosyjskie drony zaatakowały infrastrukturę cywilną w Szostce w obwodzie sumskim. W wyniku uderzenia zniszczono dwa budynki niemieszkalne, a kolejne cztery budynki wielorodzinne uległy uszkodzeniom.

W ciągu ostatniej doby, 18 listopada, wojska rosyjskie przeprowadziły 1 733 ataki na obwód doniecki. Pod ostrzałem znalazło się osiem miejscowości; uszkodzono budynki mieszkalne, placówkę oświatową oraz obiekt infrastruktury.

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