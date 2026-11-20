В ночь на 20 ноября российские войска нанесли массированный удар по Кривому Рогу с помощью реактивных беспилотников. В результате ударов была значительно повреждена инфраструктура, в частности автозаправочная станция, а часть города осталась без электроснабжения. Погибших и пострадавших нет.

Из-за отключения электроэнергии на ряде объектов без электричества оказались котельные, насосные станции водоканала и больницы. Медицинские учреждения перевели на работу от генераторов.

Также без электроснабжения осталась значительная часть абонентов и несколько тяговых подстанций городского электротранспорта в северной части города.

Из-за последствий атаки временно не работают троллейбусные маршруты № 18, № 15, № 16 и № 10. Троллейбусы курсируют до площади Кольцевой (Толстого).

Для ликвидации последствий обстрела привлечены необходимые службы, бригады коммунальщиков, электриков и тепловиков. Власти уверяют, что делается все возможное для стабилизации ситуации.

На Никопольском направлении российские войска также атаковали с помощью дронов Никополь и Марганецкую общину.

В результате обстрелов повреждены хозяйственные постройки. Погибших и пострадавших не зафиксировано.

В Кривом Роге все службы, коммунальный транспорт, больницы и социальные учреждения продолжают работать.

Также сегодня, 20 ноября, в 14:00 в производственных целях планируется провести контролируемый взрыв в карьере «Первомайский» ЧАО «ПИВНГЗК», расположенном в Терновском районе.

Взрыв будет плановым и контролируемым, поводов для беспокойства нет.

Об этом сообщил мэр Кривого Рога Александр Вилкул.

Напомним, российские реактивные дроны атаковали Львов и Львовскую область. Над Львовом несколько раз раздавались взрывы, силы противовоздушной обороны отразили атаку, сообщили глава ОГА Максим Козицкий и мэр Андрей Садовый.

Российские войска в четверг, 19 ноября, атаковали Изюм Харьковской области. В результате удара разрушен подъезд многоквартирного дома, под завалами могут находиться люди. По меньшей мере 12 человек пострадали, среди них — четверо детей.

Утром 19 ноября российские беспилотники атаковали гражданскую инфраструктуру Шостки Сумской области. В результате удара разрушены два нежилых помещения, еще четыре многоквартирных дома получили повреждения.

За прошедшие сутки, 18 ноября, российские войска нанесли 1 733 удара по Донецкой области. Под вражеским огнем оказались восемь населенных пунктов, повреждены жилые дома, учебное заведение и объект инфраструктуры.

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