В воскресенье, 22 ноября 2026 года, российские войска нанесли удар управляемой авиабомбой по участку газовой службы в Днепропетровской области, сообщили в пресс-службе Группы «Нафтогаз».

В результате обстрела ранения получил один сотрудник компании, в настоящее время он находится в больнице. Еще двое его коллег получили контузии, всем пострадавшим специалистам оказывается необходимая медицинская помощь. По словам исполняющего обязанности председателя правления «Нафтогаза» Сергея Федоренко, враг целенаправленно атакует персонал, который под постоянной угрозой обеспечивает газом и теплом прифронтовые населенные пункты.

Кроме того, в компании отметили, что в течение последних дней оккупанты неоднократно обстреливали бригады газовиков, служебный транспорт и объекты газовой инфраструктуры, а также атаковали две автозаправочные станции «Укрнафты» в Запорожской области.

Источник: Группа «Нафтогаз».

За неделю, завершившуюся 22 ноября, Россия выпустила по Украине около 2700 беспилотников, почти 1460 управляемых авиабомб и 165 ракет различных типов. Под российскими ударами оказались 20 регионов страны.

В Черниговской области мобильная огневая группа 105-го пограничного отряда имени князя Владимира сбила российскую малогабаритную крылатую ракету «Филин». Для поражения воздушной цели военные применили автоматизированный комплекс.

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