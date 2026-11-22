В Димере Вышгородского района Киевской области спасатели извлекли из-под завалов пятиэтажного дома тело второго погибшего. Здание разрушил российский беспилотник, а во время удара обрушился целый подъезд. По предварительной информации, найденное тело может принадлежать подростку.

В воскресенье, 22 ноября, в Димере в Киевской области спасатели обнаружили тело еще одного человека под завалами пятиэтажного дома, разрушенного в результате российской атаки. «В Димере извлекли из-под завалов второе тело, передает корреспондент Радио Свобода. Предварительно, это может быть подросток, сообщили в ГСЧС», — говорится в сообщении вещательной компании.

Спасательная операция продолжается с утра. В результате вражеского удара в жилом доме был разрушен один из подъездов. Спасатели расчищают завалы и ищут людей, которые могли оказаться под обломками. На данный момент известно о двух погибших, тела которых удалось извлечь из-под обломков. В то же время информация о личности второго найденного человека пока является предварительной. Окончательные данные должны установить соответствующие службы. Работы на месте удара продолжаются. Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на своего корреспондента, работающего на месте происшествия.

В Димере Киевской области из-под завалов многоэтажного дома, который атаковал российский беспилотник, извлекли тело погибшего человека. Об этом 22 ноября сообщил глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко. Поисково-спасательная операция на месте удара продолжается, а число пострадавших возросло до трёх.

В Вышгородском районе Киевской области продолжаются поисково-спасательные работы после российской атаки в ночь на 22 ноября. В результате удара разрушен подъезд жилого дома — от первого до пятого этажа. Под завалами могут находиться восемь человек, спасатели продолжают их поиски.

В ночь на 22 ноября российский беспилотник атаковал поселок Димер в Вышгородском районе Киевской области. В результате удара разрушена часть пятиэтажного жилого дома, возник пожар, есть пострадавшие. По данным ГСЧС, под завалами могут находиться семь человек.





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