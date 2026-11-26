В результате российского нападения на Харьков 26 ноября погиб один человек, ещё восемь получили ранения или перенесли острую стрессовую реакцию. Четверо пострадавших были госпитализированы.

«Число пострадавших от сегодняшнего нападения врага на Харьков возросло до восьми человек. Четверо были госпитализированы», — говорится в его сообщении.

Среди пострадавших — три женщины в возрасте 53, 69 и 74 лет, двое 75-летних мужчин и 51-летний мужчина. Кроме того, острую стрессовую реакцию перенесли 18-летняя девушка и 61-летняя женщина.

Позже министр образования и науки Андрей Бутенко сообщил, что в результате атаки пострадали четверо сотрудников Национального аэрокосмического университета «Харьковский авиационный институт».

По его словам, российский беспилотник попал в главный корпус учебного заведения. Удар пришелся на музей университета, расположенный на третьем этаже. Пожар возник на двух этажах здания, а четверо сотрудников вуза были доставлены в больницу.

Бутенко добавил, что руководство университета в настоящее время оценивает масштабы повреждений и подсчитывает нанесённый ущерб. Министерство образования и науки находится на связи с руководством вуза.

Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

26 ноября российский беспилотник поразил главный корпус Национального аэрокосмического университета ХАИ.

В Харькове утром 26 ноября в результате российского обстрела повреждения получил Дворец спорта «Локомотив» имени Георгия Кирпы.

Утром 26 ноября российские войска атаковали Харьков ударными беспилотниками. В результате обстрела были повреждены жилой многоэтажный дом, автозаправочная станция и спортивный комплекс. Появились фотографии последствий российской атаки.

Утром 26 ноября российские войска нанесли удар по жилому дому в Харькове. Трое человек получили ранения, под обломками могут находиться другие жильцы.

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