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26 листопада російський безпілотник влучив у головний корпус Національного аерокосмічного університету ХАІ.

Удар припав на музей університету на третьому поверсі, пожежа виникла на двох поверхах. Четверо працівників отримали поранення та були госпіталізовані.

Також від ранку росія атакує Харків. Унаслідок ударів по житлових будинках загинули троє людей, серед них подружжя. Загалом постраждали восьмеро людей, четверо з них госпіталізовані.

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Пошкоджень зазнав і спорткомплекс «Локомотив» — зруйновано фасад, який, ймовірно, доведеться повністю замінити. Наразі рятувальники ліквідовують наслідки атак та усувають аварійність будівлі.

Джерело: ДСНС

У Харкові вранці 26 листопада внаслідок російського обстрілу пошкоджень зазнав Палац спорту «Локомотив» імені Георгія Кірпи.

Уранці 26 листопада російські війська атакували Харків ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу пошкоджень зазнали житлова багатоповерхівка, автозаправна станція та спортивний комплекс. З'явилися фотографії наслідків російської атаки.

Уранці 26 листопада російські війська завдали удару по житловому будинку в Харкові. Троє людей дістали поранення, під уламками можуть перебувати інші мешканці.

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