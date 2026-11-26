26 listopada rosyjski dron uderzył w główny budynek Narodowego Uniwersytetu Lotniczo-Kosmicznego im. ChAI.

Uderzenie nastąpiło w uniwersyteckie muzeum znajdujące się na trzecim piętrze, a pożar wybuchł na dwóch piętrach. Czterech pracowników odniosło obrażenia i zostało hospitalizowanych.

Ponadto od rana Rosja atakuje Charków. W wyniku uderzeń w budynki mieszkalne zginęły trzy osoby, w tym małżeństwo. Łącznie rannych zostało osiem osób, z czego cztery trafiły do szpitala.

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Uszkodzenia odnotowano również w kompleksie sportowym „Lokomotyw” — zniszczono fasadę, którą prawdopodobnie trzeba będzie całkowicie wymienić. Obecnie służby ratownicze likwidują skutki ataków i zabezpieczają budynek przed zagrożeniami.

Źródło: Państwowa Służba Ratownicza

W Charkowie rano 26 listopada w wyniku rosyjskiego ostrzału uszkodzony został Pałac Sportu „Lokomotyw” im. Georgija Kirpy.

Rano 26 listopada rosyjskie wojska zaatakowały Charków za pomocą dronów bojowych. W wyniku ostrzału uszkodzeniu uległ wielopiętrowy budynek mieszkalny, stacja benzynowa oraz kompleks sportowy. Pojawiły się zdjęcia skutków rosyjskiego ataku.

Rano 26 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły atak na budynek mieszkalny w Charkowie. Trzy osoby odniosły rany, a pod gruzami mogą znajdować się inni mieszkańcy.

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