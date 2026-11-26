W nocy z 25 na 26 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły ataki na Kijów i siedem obwodów Ukrainy. Według premiera Serhija Koreckiego ostrzałowi poddano obiekty wodociągowe, sieci ciepłownicze, centra handlowe i budynki mieszkalne, a także dwa zagraniczne statki. Wiadomo o co najmniej dziesięciu poszkodowanych.

W obwodzie dniepropetrowskim wróg kilkakrotnie w ciągu nocy zaatakował obiekty wodociągowe.

„To celowy atak terrorystyczny, którego celem jest pozbawienie ludzi wody” – podkreśla Korecki.

W Krywym Rogu i Pawłogrodzie w wyniku ataków płonęły centra handlowe. W Zaporożu celem ataku były sieci ciepłownicze, a na terenie zakładu przemysłowego uszkodzono wodociąg. W Charkowie dron uderzył w wielopiętrowy budynek mieszkalny, a w Kijowie doszło do rakietowego ataku na infrastrukturę cywilną.

Ponadto na morzu w pobliżu Odessy Rosjanie zaatakowali dwa zagraniczne statki cywilne, które przewoziły ponad 100 tysięcy ton zboża.

Źródło: Serhij Korecki

W wyniku rosyjskich ataków dronów w obwodzie czernihowskim 26 listopada cztery osoby odniosły obrażenia. Atakom poddano Gorodnię, Semeniwkę, Koriukówkę, miejscowości gminy Olyszywskiej oraz Nowogród Siewierski.

Rano 26 listopada rosyjskie wojska zaatakowały Charków za pomocą dronów bojowych. W wyniku ostrzału uszkodzeniu uległ wielopiętrowy budynek mieszkalny, stacja benzynowa oraz kompleks sportowy. Pojawiły się zdjęcia skutków rosyjskiego ataku.

W Krywym Rogu w obwodzie dniepropetrowskim dzisiaj, 26 listopada, w wyniku rosyjskiego uderzenia na obiekt infrastruktury wystąpiły poważne problemy z dostawami energii elektrycznej. W centralnej części miasta zatrzymał się komunalny transport elektryczny, a systemy ogrzewania i zaopatrzenia w wodę przechodzą na zasilanie z generatorów rezerwowych.

W nocy z 25 na 26 listopada ukraińskie siły obrony przeciwlotniczej zestrzeliły i unieszkodliwiły 87 rosyjskich dronów. Łącznie od wieczora 25 listopada wojska rosyjskie zaatakowały Ukrainę rakietami balistycznymi oraz 113 dronami bojowymi różnych typów.

Od wieczora 25 listopada rosyjskie wojska przeprowadzały ataki dronami na cztery rejonów obwodu. W wyniku ataków jedna osoba odniosła rany.

W ciągu doby wojska rosyjskie zaatakowały 46 miejscowości w regionie. W wyniku uderzeń na Zaporoże i rejon zaporożski, według stanu na poranek 26 listopada, rannych zostało 18 osób, w tym troje dzieci.

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