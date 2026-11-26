11月26日夜间，俄军对基辅及乌克兰七个州发动了袭击。 据总理谢尔盖·科雷茨基称，供水设施、供热网络、购物中心和居民楼，以及两艘外国船只均遭到炮击。目前已知至少有十人受伤。

在第聂伯罗彼得罗夫斯克州，敌军当晚多次袭击了供水设施。

“这是一次蓄意的恐怖袭击，其目的是让民众断水，”科雷茨基强调道。

在克里沃罗格和帕夫洛格勒，购物中心因袭击而起火。在扎波罗热，供热管网遭到袭击，一家工业企业的供水管道受损。 在哈尔科夫，一架无人机击中了一栋多层住宅楼；在基辅，民用基础设施遭到导弹袭击。

此外，在敖德萨附近海域，俄军袭击了两艘载有超过10万吨谷物的外国民用船只。

来源：谢尔盖·科雷茨基

11月26日，俄罗斯在切尔尼戈夫州发动无人机袭击，造成4人受伤。戈罗德尼亚、塞梅尼夫卡、科里乌基夫卡、奥利希夫社区的各居民点以及诺夫戈罗德-西维尔斯基均遭到袭击。

11月26日上午，俄军出动攻击型无人机袭击了哈尔科夫。炮击导致一栋多层住宅楼、一座加油站和一个体育中心受损。俄军袭击后的现场照片已流出。

今天（11月26日），在第聂伯罗彼得罗夫斯克州的克里沃罗格市，由于俄罗斯对基础设施目标的打击，供电出现了严重问题。市中心区域的公共电动交通停运，供热和供水系统已切换至备用发电机运行。

11月26日凌晨，乌克兰防空部队击落并压制了87架俄罗斯无人机。自11月25日晚起，俄军共向乌克兰发射了弹道导弹及113架各类型攻击型无人机。

自11月25日晚起，俄军利用无人机对该州四个地区发动了袭击。袭击导致一人受伤。

过去24小时内，俄军袭击了该地区46个居民点。截至11月26日早晨，因扎波罗热市及扎波罗热区遭受袭击，共有18人受伤，其中包括3名儿童。

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