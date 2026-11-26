11月26日上午，哈尔科夫的格奥尔基·基尔帕命名“洛科莫蒂夫”体育宫因俄罗斯炮击而受损。

“俄军继续有针对性地袭击乌克兰的体育基础设施。 11月26日上午，由于俄罗斯再次炮击哈尔科夫，以格奥尔基·基尔帕命名的‘洛科莫蒂夫’体育宫遭到损毁，”该声明称。

该委员会指出，该体育综合体曾是哈尔科夫体育生活的重要中心之一。 这里曾举办过排球、篮球、手球、五人制足球、拳击等项目的职业比赛，乌克兰运动员（尤其是儿童）也常在此训练。该场馆还曾承办过国际体育赛事。

“洛科莫蒂夫”体育宫此前已在2022年9月遭受俄罗斯导弹袭击而受损。当时游泳池和拳击俱乐部被摧毁，该体育综合体亟需修复。

“尤其令人发指的是，‘洛科莫蒂夫’体育宫早在2022年9月就曾因俄罗斯的导弹袭击而遭受破坏。当时游泳池和拳击俱乐部被摧毁，该体育综合体亟需修复。 尽管如此，乌克兰仍竭尽全力让该设施恢复正常的体育活动，”该委员会表示。

“今天，俄罗斯再次对那些作为儿童和职业体育发展基地、培养未来冠军以及举办体育赛事场所的设施发动袭击，”乌克兰最高拉达相关委员会补充道。

声明强调，破坏服务于儿童、青年和运动员的体育基础设施，充分暴露了俄罗斯联邦对体育、体育价值观及奥林匹克原则的态度。

“侵略国的代表不配出现在国际体育舞台上！ 一个发动侵略战争、破坏体育设施、剥夺乌克兰儿童参与体育活动的机会并杀害平民的国家，不可能成为国际体育运动的正式参与者，”该委员会强调道。

乌克兰最高拉达青年与体育事务委员会在Facebook上发布了这一消息。

11月26日，俄罗斯无人机对切尔尼戈夫州发动袭击，造成4人受伤。戈罗德尼亚、塞梅尼夫卡、科里乌基夫卡、奥利希夫社区的各居民点以及诺夫哥罗德-西维尔斯基均遭到袭击。

11月26日上午，俄军出动攻击型无人机袭击了哈尔科夫。袭击导致一栋多层住宅楼、一座加油站和一个体育中心受损。俄军袭击后的现场照片已流出。

今天（11月26日），在第聂伯罗彼得罗夫斯克州的克里沃罗格市，由于俄罗斯对基础设施目标的打击，供电出现了严重问题。市中心区域的公共电动交通停运，供热和供水系统已切换至备用发电机运行。

11月26日凌晨，乌克兰防空部队击落并压制了87架俄罗斯无人机。自11月25日晚起，俄军共向乌克兰发射了弹道导弹及113架各类型攻击型无人机。

自11月25日晚起，俄军利用无人机对该州四个地区发动了袭击。袭击导致一人受伤。

过去24小时内，俄军袭击了该地区46个居民点。截至11月26日早晨，因扎波罗热市及扎波罗热区遭受袭击，共有18人受伤，其中包括3名儿童。

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