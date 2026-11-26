В Харькове утром 26 ноября в результате российского обстрела был поврежден Дворец спорта «Локомотив» имени Георгия Кирпы.

«Российские войска продолжают целенаправленно атаковать спортивную инфраструктуру Украины. Утром 26 ноября в результате очередного российского обстрела Харькова был поврежден Дворец спорта «Локомотив» имени Георгия Кирпы», — говорится в сообщении.

В профильном комитете отметили, что спортивный комплекс был одним из важных центров спортивной жизни Харькова. Здесь проводились профессиональные соревнования по волейболу, баскетболу, гандболу, мини-футболу, боксу и другим видам спорта, тренировались украинские спортсмены, в том числе дети. Арена также принимала международные спортивные соревнования.

Дворец спорта «Локомотив» уже подвергся разрушениям в результате российского ракетного удара в сентябре 2022 года. Тогда были уничтожены бассейн и боксерский клуб, а спортивный комплекс нуждался в восстановлении.

«Особенно цинично то, что «Локомотив» уже подвергался разрушениям в результате российского ракетного удара в сентябре 2022 года. Тогда были уничтожены бассейн и боксерский клуб, а спортивному комплексу требовалось восстановление. Несмотря на это, Украина прилагала усилия, чтобы вернуть объект к полноценной спортивной жизни», — заявили в профильном комитете.

«Сегодня Россия вновь наносит удары по объектам, которые являются местами развития детского и профессионального спорта, воспитания будущих чемпионов и проведения спортивных соревнований», – добавили в комитете Верховной Рады.

В заявлении подчеркнули, что разрушение спортивной инфраструктуры, служащей детям, молодежи и спортсменам, свидетельствует об отношении Российской Федерации к спорту, его ценностям и олимпийским принципам.

«Представителям страны-агрессора не место на международной спортивной арене! Государство, ведущее захватническую войну, разрушающее спортивные объекты, лишающее украинских детей возможности заниматься спортом и убивающее мирных людей, не может быть полноценным участником международного спортивного движения», – подчеркнули в комитете.

Об этом сообщил Комитет Верховной Рады Украины по вопросам молодежи и спорта в Facebook.

В результате российских атак беспилотниками на Черниговщине 26 ноября пострадали четыре человека. Под ударами оказались Городня, Семеновка, Корюковка, населенные пункты Олишевской общины и Новгород-Северский.

Утром 26 ноября российские войска атаковали Харьков ударными беспилотниками. В результате обстрела повреждения получили жилой многоэтажный дом, автозаправочная станция и спортивный комплекс. Появились фотографии последствий российской атаки.

В Кривом Роге Днепропетровской области сегодня, 26 ноября, из-за российского удара по объекту инфраструктуры возникли значительные проблемы с электроснабжением. В центральной части города остановился коммунальный электротранспорт, а системы тепло- и водоснабжения переходят на резервные генераторы.

В ночь на 26 ноября силы противовоздушной обороны Украины сбили и подавили 87 российских беспилотников. Всего с вечера 25 ноября российские войска атаковали Украину баллистическими ракетами и 113 ударными БПЛА различных типов.

С вечера 25 ноября российские войска наносили удары беспилотниками по четырём районам области. В результате атак один человек получил ранения.

В течение суток российские войска атаковали 46 населенных пунктов региона. В результате ударов по Запорожью и Запорожскому району по состоянию на утро 26 ноября пострадали 18 человек, среди них трое детей.

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