26 ноября российская сторона сообщила о якобы передаче Украине 250 тел погибших в обмен на 22 тела. Украинская сторона пока не подтвердила информацию об обмене.

В четверг, 26 ноября, Россия и Украина проводят обмен телами погибших. Об этом сообщили СМИ страны-агрессора.

По словам депутата Госдумы Шамсаила Саралиева, на этот раз обмен происходит по формуле «250 на 22».

Украина пока не подтвердила эту информацию.

Ранее Джаред Кушнер анонсировал крупнейший обмен пленными между Украиной и Россией с начала войны.

Глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил во время мероприятия «Диалог ради единства», что крупный обмен пленными между Украиной и РФ будет проходить в несколько этапов, а не за один день, поскольку процесс сейчас находится на стадии согласования.

Украина и Российская Федерация, государство-агрессор, в ходе двухдневных переговоров в Абу-Даби (ОАЭ) принципиально договорились о крупном обмене военнопленными.

Украина и Россия ведут переговоры о новом крупном обмене пленными, в рамках которого планируется вернуть более тысячи граждан. Окончательное количество участников обмена стороны пока еще согласовывают.

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