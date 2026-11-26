26 listopada strona rosyjska poinformowała o rzekomym przekazaniu Ukrainie 250 ciał poległych w zamian za 22 ciała. Strona ukraińska nie potwierdziła na razie informacji o wymianie.

W czwartek, 26 listopada, Rosja i Ukraina przeprowadzają wymianę ciał poległych. Poinformowały o tym media kraju-agresora.

Według posła do Dumy Państwowej Szamsaila Saralijewa, tym razem wymiana odbywa się na zasadzie „250 za 22”.

Ukraina na razie nie potwierdziła tej informacji.

Wcześniej Jared Kushner zapowiedział największą wymianę jeńców między Ukrainą a Rosją od początku wojny.

Szef Biura Prezydenta Kirill Budanow oświadczył podczas wydarzenia „Dialog na rzecz jedności”, że duża wymiana jeńców między Ukrainą a Federacją Rosyjską odbędzie się w kilku etapach, a nie w ciągu jednego dnia, ponieważ proces ten znajduje się obecnie na etapie uzgodnień.

Ukraina i Federacja Rosyjska, państwo-agresor, podczas dwudniowych negocjacji w Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich osiągnęły zasadnicze porozumienie w sprawie dużej wymiany jeńców wojennych.

Ukraina i Rosja prowadzą negocjacje w sprawie nowej, szeroko zakrojonej wymiany jeńców, w ramach której planują zwrócić ponad tysiąc obywateli. Strony wciąż uzgadniają ostateczną liczbę uczestników wymiany.

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