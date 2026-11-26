W czwartek, 26 listopada, część odbiorców w siedmiu obwodach Ukrainy pozostaje bez prądu z powodu działań wojennych i rosyjskich ataków na infrastrukturę energetyczną. Odcięcia prądu odnotowano w obwodach dniepropetrowskim, żytomierskim, zaporoskim, mykolaivskim, odeskim, charkowskim i czernihowskim.

Jak poinformowano, pracownicy sektora energetycznego pracują w trybie wzmożonym, aby jak najszybciej przywrócić dostawy energii elektrycznej dla wszystkich odbiorców.

Ministerstwo Energii poinformowało również, że z powodu ograniczeń sieciowych spowodowanych wcześniejszymi rosyjskimi atakami w ciągu dnia w niektórych regionach stosowane są harmonogramy ograniczeń mocy dla przedsiębiorstw przemysłowych i biznesu. Ponadto obowiązują harmonogramy godzinowych przerw w dostawach energii elektrycznej dla wszystkich kategorii odbiorców.

Resort ostrzegł, że sytuacja może ulegać zmianom w ciągu dnia. Zaleca się sprawdzanie aktualnych informacji o harmonogramach przerw w dostawach na oficjalnych stronach regionalnych operatorów systemów dystrybucji — oblenergo.

Wezwano również Ukraińców do oszczędnego korzystania z energii elektrycznej w godzinach szczytu zużycia — rano i wieczorem. Pomoże to zmniejszyć obciążenie sieci energetycznej.

Jedną z głównych przyczyn wprowadzenia ograniczeń są uszkodzenia infrastruktury energetycznej spowodowane rosyjskimi ostrzałami. Z tego powodu możliwości ukraińskiej sieci energetycznej w zakresie przesyłu energii elektrycznej pozostają ograniczone.

Harmonogramy ograniczeń mocy dla przemysłu i biznesu, a także godzinowe przerwy w dostawach dla ludności są stosowane w celu zrównoważenia systemu energetycznego.

Wśród głównych przyczyn przymusowych ograniczeń dostaw energii elektrycznej znajdują się:

rosyjskie ostrzały obiektów energetycznych;

awarie w sieciach elektrycznych;

planowe prace remontowe;

zjawiska pogodowe, w szczególności burze, sztormy i powodzie.

Przedstawiciele sektora energetycznego nadal naprawiają uszkodzone obiekty i pracują nad stabilizacją dostaw energii elektrycznej.

Poinformował o tym pierwszy wiceminister energii Ukrainy Artem Nekrasow podczas briefingu dotyczącego sytuacji operacyjnej w systemie energetycznym na dzień 26 listopada.

Najtrudniejsza sytuacja w zakresie dostaw energii elektrycznej na dzień 25 listopada miała miejsce w Dnieprze, obwodzie dniepropetrowskim oraz w Zaporożu – poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

W środę, 25 listopada, wojska rosyjskie po raz kolejny zaatakowały infrastrukturę energetyczną obwodu dniepropetrowskiego, w wyniku czego uszkodzono sieci magistralne i pozbawiono zasilania część Dniepru, a także rejonów dnieprowskiego, pawłogradzkiego, sinielnikowskiego i samarowskiego.

W wyniku ataków Rosji na infrastrukturę energetyczną bez dostaw energii elektrycznej zostali odbiorcy w pięciu regionach kraju. Najtrudniejsza sytuacja na dzień 25 listopada panuje obecnie w obwodach dniepropetrowskim i zaporoskim.

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