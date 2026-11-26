11月26日（星期四），由于战事及俄罗斯对能源基础设施的袭击，乌克兰七个州的的部分用户仍处于断电状态。 已确认的停电地区包括第聂伯罗彼得罗夫斯克州、日托米尔州、扎波罗热州、尼古拉耶夫州、敖德萨州、哈尔科夫州和切尔尼戈夫州。

据其称，电力部门正加紧抢修，力争尽快为所有用户恢复供电。

能源部还表示，由于此前俄罗斯袭击导致的电网限制，当天部分地区对工业企业和商业用户实施了限电计划。 此外，所有类别的用户均实行按小时轮流限电。

该部提醒，当天情况可能会发生变化。建议通过各地区配电系统运营商（即地方电力公司）的官方渠道查询最新的限电安排信息。

同时，该部门呼吁乌克兰民众在用电高峰时段——早晨和傍晚——节约用电。这将有助于减轻电力系统的负荷。

实施限电的主要原因之一是俄罗斯炮击导致电力基础设施受损。因此，乌克兰电力系统通过电网输送电力的能力仍然受到限制。

针对工业和商业领域的限电时间表，以及针对居民的按小时轮流停电措施，均用于维持电力系统的平衡。

导致不得不实施供电限制的主要原因包括：

俄罗斯对能源设施的炮击；

电力网络故障；

计划性检修；

自然灾害，特别是雷暴、风暴和洪水。

电力部门正持续修复受损设施，并致力于稳定电力供应。

乌克兰能源部第一副部长阿尔捷姆·涅克拉索夫在11月26日关于电力系统运行状况的简报会上通报了这一情况。

乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基表示，截至11月25日，第聂伯市、第聂伯罗彼得罗夫斯克州和扎波罗热地区的供电形势最为严峻。

11月25日（周三），俄军再次袭击了第聂伯罗彼得罗夫斯克州的能源基础设施，导致主干电网受损，第聂伯市部分地区以及第聂伯罗夫斯基、帕夫洛格拉德、西涅利科夫斯基和萨马罗夫斯基等区停电。

由于俄罗斯对能源基础设施的袭击，该国五个地区的用户陷入断电状态。截至11月25日，情况最为严峻的地区是第聂伯罗彼得罗夫斯克州和扎波罗热州。

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