В четверг, 26 ноября, часть потребителей в семи областях Украины остаётся без электроэнергии из-за боевых действий и российских атак на энергетическую инфраструктуру. Отключения электроэнергии зафиксированы в Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Николаевской, Одесской, Харьковской и Черниговской областях.

По его словам, энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение для всех потребителей.

В Министерстве энергетики также сообщили, что из-за сетевых ограничений, вызванных предыдущими российскими атаками, в течение дня в отдельных регионах применяются графики ограничения мощности для промышленных предприятий и бизнеса. Кроме того, действуют графики почасовых отключений электроэнергии для всех категорий потребителей.

В ведомстве предупредили, что ситуация в течение дня может меняться. Актуальную информацию о графиках отключений рекомендуют проверять на официальных ресурсах региональных операторов систем распределения — облэнерго.

Также украинцев призвали экономно использовать электроэнергию в часы пикового потребления — утром и вечером. Это поможет снизить нагрузку на энергосистему.

Одной из основных причин введения ограничений является повреждение энергетической инфраструктуры в результате российских обстрелов. Из-за этого возможности украинской энергосистемы передавать электроэнергию по сетям остаются ограниченными.

Графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса, а также почасовые отключения для населения применяются для балансировки энергосистемы.

Среди основных причин вынужденных ограничений электроснабжения:

российские обстрелы энергетических объектов;

аварии в электрических сетях;

плановые ремонтные работы;

стихийные явления, в частности грозы, штормы и наводнения.

Энергетики продолжают восстанавливать поврежденные объекты и работать над стабилизацией электроснабжения.

Об этом сообщил первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов во время брифинга об оперативной ситуации в энергосистеме по состоянию на 26 ноября.

Наиболее сложная ситуация с энергоснабжением по состоянию на 25 ноября наблюдалась в Днепре, Днепропетровской области и Запорожье, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

В среду, 25 ноября, российские войска в очередной раз атаковали энергетическую инфраструктуру Днепропетровской области, в результате чего были повреждены магистральные сети и обесточена часть Днепра, а также Днепровского, Павлоградского, Синельниковского и Самаровского районов.

В результате ударов РФ по энергетической инфраструктуре без электроснабжения остались потребители в пяти регионах страны. Наиболее сложная ситуация по состоянию на 25 ноября в настоящее время наблюдается в Днепропетровской и Запорожской областях.

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