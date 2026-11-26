Rosja ogranicza produkcję rakiet „Kindżal” i coraz częściej stosuje rakiety „Iskander” — twierdzi ekspert
Federacja Rosyjska napotkała trudności w produkcji rakiet aerobalistycznych „Kindżal”, dlatego coraz częściej wykorzystuje rakiety balistyczne „Iskander”. Jednocześnie poważnym zagrożeniem dla Ukrainy są kierowane bomby lotnicze, które rosyjskie siły zbrojne są już w stanie wystrzeliwać na duże odległości.
Jak wyjaśnił kapitan 1. rangi w rezerwie, zastępca szefa sztabu Marynarki Wojennej Sił Zbrojnych Ukrainy w latach 2004–2020 Andrij Ryżenko, produkcja rakiet „Kindżal” może być ograniczona przez problemy z celnością, konstrukcją oraz żywotnością samolotów MiG-31, niezbędnych do ich wystrzeliwania. Jednocześnie przeciwnik zwiększa produkcję „Iskanderów”.
„Rakiety typu »Kindżal« mają bardzo poważne problemy z celnością. A także ogólnie z konstrukcją i produkcją. Myślę, że ten wewnętrzny problem spowodował, że nie produkuje się ich zbyt wiele. Obecnie stawiają na rakiety „Iskander” – produkuje się ich około 800 sztuk rocznie, a do tego jeszcze pociski skrzydłowe. Z „Kindżalami” nie idzie im zbyt dobrze” – powiedział Ryżenko.
Dodał, że dużym zagrożeniem są również kierowane bomby lotnicze (KAB), które wróg już wystrzeliwuje na odległość 200 km. Według wojskowego skutecznym środkiem przeciwdziałania nośnikom tych środków rażenia mogłaby być rakieta „Meteor”, którą można wystrzeliwać m.in. z myśliwców „Gripen”, ale obecnie Ukraina jej nie posiada.
Informacje na ten temat zawarto w artykule „KYIV24”
Produkcja rosyjskich dronów i rakiet w znacznym stopniu zależy od komponentów zagranicznych — stwierdził Zełenski.