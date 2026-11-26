Federacja Rosyjska napotkała trudności w produkcji rakiet aerobalistycznych „Kindżal”, dlatego coraz częściej wykorzystuje rakiety balistyczne „Iskander”. Jednocześnie poważnym zagrożeniem dla Ukrainy są kierowane bomby lotnicze, które rosyjskie siły zbrojne są już w stanie wystrzeliwać na duże odległości.

Jak wyjaśnił kapitan 1. rangi w rezerwie, zastępca szefa sztabu Marynarki Wojennej Sił Zbrojnych Ukrainy w latach 2004–2020 Andrij Ryżenko, produkcja rakiet „Kindżal” może być ograniczona przez problemy z celnością, konstrukcją oraz żywotnością samolotów MiG-31, niezbędnych do ich wystrzeliwania. Jednocześnie przeciwnik zwiększa produkcję „Iskanderów”.

„Rakiety typu »Kindżal« mają bardzo poważne problemy z celnością. A także ogólnie z konstrukcją i produkcją. Myślę, że ten wewnętrzny problem spowodował, że nie produkuje się ich zbyt wiele. Obecnie stawiają na rakiety „Iskander” – produkuje się ich około 800 sztuk rocznie, a do tego jeszcze pociski skrzydłowe. Z „Kindżalami” nie idzie im zbyt dobrze” – powiedział Ryżenko.