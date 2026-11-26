Российская Федерация столкнулась с трудностями в производстве аэробаллистических ракет «Кинжал», поэтому всё чаще использует баллистические ракеты «Искандер». В то же время значительную угрозу для Украины представляют управляемые авиационные бомбы, которые российские войска уже способны запускать на большие расстояния.

Как пояснил капитан 1-го ранга запаса, заместитель начальника штаба ВМС ВСУ в 2004–2020 годах Андрей Рыженко, производство «Кинжалов» может ограничиваться проблемами с точностью, конструкцией и ресурсом самолетов МиГ-31, необходимых для их запуска. В то же время противник наращивает производство «Искандеров».

«У „Кинжалов“ очень большие проблемы с точностью. И вообще с конструкцией, и с производством. И я думаю, что эта внутренняя проблема привела к тому, что их производят не так много. Сейчас они делают ставку на ракеты «Искандер» — их производят порядка 800 единиц в год, плюс — крылатые ракеты. С «Кинжалами» немного не получается», — сказал Рыженко.