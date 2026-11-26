За прошедшие сутки на фронте было зафиксировано 167 боевых столкновений. Украинские защитники продолжают сдерживать наступление российских войск на всех направлениях и наносить противнику потери.

На северо-слобожанском и курском направлениях

За прошедшие сутки агрессор совершил одну атаку, нанёс два авиаудара, сбросив четыре КАБы, и осуществил 23 обстрела позиций наших войск и населённых пунктов.

На южно-слобожанском направлении

Украинские подразделения отразили две атаки противника. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Охримовка и Малая Вовча.

На лиманском направлении

Украинские защитники отразили 11 атак в районах населенных пунктов Лиман, Заречное и Диброва.

На славянском направлении

Захватчики совершили две атаки: в районе Озерного и в сторону Пискуновки.

На константиновском направлении

Зафиксировано семь атак. Оккупанты вели штурмовые действия в районе Константиновки.

На Покровском направлении

Украинские защитники отразили 21 атаку. Враг атаковал в районах населенных пунктов Вольное, Молодецкое и в направлении населенных пунктов Кучеров Яр, Доброполье, Черниговка, Новогришино, Мирное, Гулево, Сергеевка.

На Гуляйпольском направлении

Отражено восемь атак захватчиков в районе Белогорья и в направлении населенных пунктов Новое Запорожье, Гуляйпольское.

Источник: Генштаб

По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки украинские защитники уничтожили 2 319 российских оккупантов.

Армия Российской Федерации по состоянию на вторник, 24 ноября, побила годовой антирекорд потерь за всё время полномасштабной войны: с начала 2026 года они достигли 432 519 военнослужащих, что уже превысило показатель за весь 2024 год (430 790 человек).

Каждые пять минут на войне против Украины гибнет один российский военный, свидетельствует утечка данных из базы Росстата, проанализированная журналистами «Важных историй». По их данным, РАГСы по всей России зарегистрировали почти 500 тысяч смертей военнослужащих, погибших на войне. За период с 24 февраля 2022 года по 28 сентября 2026 года это в среднем одна смерть каждые пять минут.

Анализ взломанной хакерами базы данных Росстата, охватывающей период с 2022 года до конца сентября 2026 года, показал, что 92,9% зарегистрированных потерь российской армии являются боевыми. Из 209 870 умерших, указанных в реестре как военнослужащие, 194 885 человек погибли в боях, причём в 177 009 случаях причиной смерти указаны повреждения от взрыва или осколков во время военной операции.

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