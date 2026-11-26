过去24小时内，前线共记录到167起交火事件。乌克兰守军继续在所有方向遏制俄军的进攻，并给敌军造成伤亡。

在北斯洛博扎恩和库尔斯克方向

过去24小时内，侵略者发动了一次进攻，实施了两次空袭，投下四枚高爆炸弹，并对我军阵地和居民点进行了23次炮击。

在南斯洛博扎纳方向

乌克兰部队击退了敌军的两次进攻。占领军曾试图在奥赫里米夫卡和马拉沃夫恰等居民点周边地区推进。

在利曼方向

乌克兰守军在利曼、扎里奇内和迪布罗瓦等居民点周边地区击退了11次进攻。

在斯拉夫方向

侵略者在奥泽尔内地区及皮斯库尼夫卡方向发动了两次进攻。

在科斯蒂安蒂诺夫卡方向

记录到7次进攻。占领军在科斯蒂安蒂诺夫卡地区发动了强攻。

在波克罗夫方向

乌克兰守军击退了21次进攻。 敌军在维尔内、莫洛德茨克等居民点周边地区以及库切里夫亚尔、多布罗皮利亚、切尔尼戈夫卡、诺沃格里希内、米尔内、古利韦、谢尔吉耶夫卡等居民点方向发动了进攻。

在古利亚皮尔方向

在比利戈里亚地区以及新扎波罗热、古利亚皮尔斯克等居民点方向，成功击退了侵略者的8次进攻。

来源：总参谋部

据乌克兰武装部队总参谋部数据，过去24小时内，乌克兰守军消灭了2319名俄罗斯占领军。

截至11月24日（星期二），俄罗斯联邦军队创下了全面战争爆发以来的年度最高伤亡纪录： 自2026年初以来，其伤亡人数已达432,519人，这一数字已超过2024年全年的总和（430,790人）。

据《重要故事》记者分析的俄罗斯联邦统计局（Rosstat）数据库泄露信息显示，在对乌克兰的战争中，每五分钟就有一名俄罗斯军人阵亡。 据其数据，全俄各地的民政部门已登记近50万名在战争中阵亡的军人。在2022年2月24日至2026年9月28日期间，平均每五分钟就有一人阵亡。

对被黑客入侵的俄罗斯联邦统计局数据库（涵盖2022年至2026年9月底期间）的分析显示，俄罗斯军队登记的伤亡中，92.9%属于战斗伤亡。 在登记册中被标记为现役军人的209 870名死者中，有194 885人死于战斗， 其中177,009例的死亡原因被标注为在军事行动中因爆炸或弹片造成的伤害。

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