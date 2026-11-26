今天（11月26日），在第聂伯罗彼得罗夫斯克州的克里沃罗格市，由于俄罗斯对基础设施目标的袭击，供电出现了严重问题。市中心区域的公共电动交通已停运，供热和供水系统正切换至备用发电机。

“由于敌方最近对基础设施目标的袭击，市中心地区电力供应出现严重问题，”维尔库尔指出。

据他介绍，供热和供水系统已切换至发电机运行，而市政电动公交车已暂时停运。

前一天晚上，亚历山大·维尔库尔曾通报称，俄罗斯的袭击造成了严重破坏。

“敌军在克里沃罗格附近向一处基础设施设施发射了两枚‘沙赫德’火箭弹。另有一枚‘沙赫德’火箭弹击中了中央城区的一处基础设施设施，”他在消息中写道。

克里维罗格国防委员会主席亚历山大·维尔库尔在Telegram上通报了这一消息。

11月26日凌晨，乌克兰防空部队击落并压制了87架俄罗斯无人机。自11月25日晚起，俄军共向乌克兰发射了弹道导弹及113架各类型攻击型无人机。

自11月25日晚起，俄军曾对该州四个地区发动无人机袭击。袭击导致一人受伤。

过去24小时内，俄军袭击了该地区46个居民点。截至11月26日早晨，因扎波罗热市及扎波罗热区遭受袭击，共有18人受伤，其中包括3名儿童。

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