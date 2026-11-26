В Кривом Роге Днепропетровской области сегодня, 26 ноября, из-за российского удара по объекту инфраструктуры возникли значительные проблемы с электроснабжением. В центральной части города остановился коммунальный электротранспорт, а системы тепло- и водоснабжения переходят на резервные генераторы.

«Из-за последней вражеской атаки на объект инфраструктуры возникли значительные проблемы с электричеством в центральной части города», — отметил Вилкул.

По его словам, системы тепло- и водоснабжения переводятся на генераторы, а коммунальный электротранспорт временно прекратил работу.

Накануне вечером Александр Вилкул сообщал о значительных разрушениях в результате российских ударов.

«Враг нанес удар двумя реактивными ракетами-шахедами рядом с Кривым Рогом по объекту инфраструктуры. Еще один удар, также реактивной ракетой-шахедом, по объекту инфраструктуры в Центрально-Городском районе», — говорилось в его сообщении.

Об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram.

В ночь на 26 ноября силы противовоздушной обороны Украины сбили и подавили 87 российских беспилотников. Всего с вечера 25 ноября российские войска атаковали Украину баллистическими ракетами и 113 ударными БПЛА различных типов.

С вечера 25 ноября российские войска наносили удары беспилотниками по четырём районам области. В результате атак один человек получил ранения.

В течение суток российские войска атаковали 46 населенных пунктов региона. В результате ударов по Запорожью и Запорожскому району по состоянию на утро 26 ноября пострадали 18 человек, среди них трое детей.

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