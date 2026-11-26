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У Кривому Розі Дніпропетровської області сьогодні, 26 листопада, через російський удар по об’єкту інфраструктури виникли значні проблеми з електропостачанням. У центральній частині міста зупинився комунальний електротранспорт, а системи тепло- та водопостачання переходять на резервні генератори.

«Через останню ворожу атаку по об'єкту інфраструктури значні проблеми з електрикою в центральній частині міста», — зазначив Вілкул.

За його словами, системи теплозабезпечення та водозабезпечення переводять на генератори, а комунальний електротранспорт тимчасово припинив роботу.

Напередодні ввечері Олександр Вілкул повідомляв про значні руйнування внаслідок російських ударів.

«Ворог завдав удару двома реактивними шахедами поряд із Кривим Рогом по об'єкту інфраструктури. Ще один удар, також реактивним шахедом, по об'єкту інфраструктури у Центрально-Міському районі», — йшлося в його повідомленні.

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул в Телеграмі.

У ніч проти 26 листопада сили протиповітряної оборони України збили та подавили 87 російських безпілотників. Загалом від вечора 25 листопада російські війська атакували Україну балістичними ракетами та 113 ударними БпЛА різних типів.

Від вечора 25 листопада російські військазавдавали ударів безпілотниками по чотирьох районах області. Унаслідок атак одна людина дістала поранення.

Протягом доби російські війська атакували46 населених пунктів регіону. Унаслідок ударів по Запоріжжю та Запорізькому району станом на ранок 26 листопада постраждали 18 людей, серед них троє дітей.

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