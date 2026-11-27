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За минулу добу, 26 листопада 2026 року, на фронті зафіксували 136 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують стримувати наступальні дії російських військ на всіх напрямках, завдаючи противнику втрат. Найбільшу активність ворог проявляв на Покровському напрямку, де здійснив 16 атак.

Новини війни

Минулої доби противник завдав 81 авіаційний удар, під час яких скинув 219 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 7111 дронів-камікадзе та здійснили 1888 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, з них 21 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили вісім районів скупчення живої сили та техніки противника, шість пунктів управління БпЛА та позицію артилерії.

Обстрілів з боку ворога, зокрема, зазнали населені пункти Кореньок, Товстодубове, Бачівськ, Волфине, Яструбщина, Безсалівка, Лужки, Вовківка, Стара Гута, Бруски, Шалигине, Ходине, Шпиль, Зарічне, Чуйківка, Козаче Сумської області; Блешня Чернігівської області.

На північно-слобожанському і курському напрямках

Минулої доби агресор здійснив одну атаку, завдав семи авіаційних ударів, застосувавши 15 КАБ, та здійснив 42 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

На південно-слобожанському напрямку

Українські підрозділи відбили три атаки противника у бік населених пунктів Бочкове, Василівка та Захарівка.

На лиманському напрямку

Відбито спроби вклинитися в українську оборону. Окупанти проводили шість атак у бік населених пунктів Торське, Лиман та Ставки.

На слов'янському напрямку

Противник здійснив п’ять атак у районах Пискунівки, Ямполя та Миколаївки.

На костянтинівському напрямку

Зафіксовано 16 атак. Загарбники вели наступальні дії у районі населеного пункту Костянтинівка та у бік Грузького, Кучерового Яру та Вільного.

На покровському напрямку

Росіяни здійснили 16 атак. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Ганнівка, Новий Донбас, Добропілля, Чернігівка, Шевченко, Новофедорівка, Гуліве та Сергіївка.

На гуляйпільському напрямку

Окупанти п’ять разів атакували позиції наших захисників. Ворог намагався просунутися у бік населених пунктів Нове Запоріжжя, Гірке та Чарівне.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Актуальна карта бойових дій в Україні на 26 листопада 2026 року.

Актуальна карта бойових дій в Україні на 25 листопада 2026 року

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