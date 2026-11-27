W ciągu ostatniej doby, 26 listopada 2026 roku, na froncie odnotowano 136 starć bojowych. Ukraińscy obrońcy nadal powstrzymują działania ofensywne wojsk rosyjskich na wszystkich kierunkach, zadając przeciwnikowi straty. Największą aktywność wróg wykazał na kierunku Pokrowskim, gdzie przeprowadził 16 ataków.

Wiadomości z frontu

W ciągu ostatniej doby przeciwnik przeprowadził 81 nalotów, podczas których zrzucił 219 kierowanych bomb lotniczych. Ponadto najeźdźcy wykorzystali 7111 dronów-kamikadze i przeprowadzili 1888 ostrzałów miejscowości oraz pozycji naszych wojsk, z czego 21 przy użyciu rakietowych systemów ognia salwowego.

Najnowsze wiadomości z frontu

W ciągu ostatniej doby lotnictwo, siły rakietowe i artyleria Sił Obronnych uderzyły w osiem obszarów skupiska sił i środków technicznych przeciwnika, sześć punktów dowodzenia bezzałogowymi statkami powietrznymi oraz pozycję artylerii.

Ostrzał ze strony wroga dotknął w szczególności miejscowości Koreniok, Tovstodubowe, Bachiwsk, Wolfine, Jastrubszczyna, Bezsalivka, Luzhki, Wowkivka, Stara Huta, Bruski, Szaligine, Chodine, Szpil, Zariczne, Czujkivka, Kozache w obwodzie sumskim; oraz Blesznia w obwodzie czernihowskim.

Na kierunkach północno-słobożańskim i kurskim

W ciągu ostatnich 24 godzin agresor przeprowadził jeden atak, wykonał siedem uderzeń lotniczych, wykorzystując 15 bomb kierowanych, oraz przeprowadził 42 ostrzały pozycji naszych wojsk i miejscowości.

Na kierunku południowo-słobożańskim

Ukraińskie oddziały odparły trzy ataki wroga w kierunku miejscowości Bočkove, Wasyliwka i Zacharówka.

Na kierunku limańskim

Odparto próby przebicia się przez ukraińską linię obrony. Okupanci przeprowadzili sześć ataków w kierunku miejscowości Torskie, Liman i Stawki.

Na kierunku słowiańskim

Wróg przeprowadził pięć ataków w rejonach Piskunówki, Jampola i Mykołajówki.

Na kierunku Kostiantynów

Odnotowano 16 ataków. Najeźdźcy prowadzili działania ofensywne w rejonie miejscowości Kostiantynówka oraz w kierunku Hruzki, Kucherowego Jaru i Wilnego.

Na kierunku Pokrowskim

Rosjanie przeprowadzili 16 ataków. Okupanci próbowali posuwać się naprzód w kierunku miejscowości Hannówka, Nowy Donbas, Dobropillia, Czernihówka, Szewczenko, Nowofedorówka, Gulive i Sergiówka.

Na kierunku Huliaipole

Okupanci pięciokrotnie zaatakowali pozycje naszych obrońców. Wróg próbował posuwać się w kierunku miejscowości Nowe Zaporoże, Girkie i Czarivne.

Informuje o tym Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Aktualna mapa działań wojennych na Ukrainie na dzień 26 listopada 2026 r.

Aktualna mapa działań wojennych na Ukrainie z dnia 25 listopada 2026 r.

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