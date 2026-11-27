За прошедшие сутки, 26 ноября 2026 года, на фронте было зафиксировано 136 боевых столкновений. Украинские защитники продолжают сдерживать наступательные действия российских войск на всех направлениях, нанося противнику потери. Наибольшую активность враг проявлял на Покровском направлении, где совершил 16 атак.

Новости войны

За прошедшие сутки противник нанёс 81 авиационный удар, в ходе которых сбросил 219 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики задействовали 7111 дронов-камикадзе и осуществили 1888 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, из них 21 — с применением реактивных систем залпового огня.

Последние новости с фронта

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли удары по восьми районам скопления живой силы и техники противника, шести пунктам управления БПЛА и позиции артиллерии.

Обстрелам со стороны врага, в частности, подверглись населенные пункты Коренек, Товстодубовое, Бачевск, Волфино, Яструбщина, Безсаловка, Лужки, Вовковка, Старая Гута, Бруски, Шалигино, Ходине, Шпиль, Заречное, Чуйковка, Козаче в Сумской области; Блешня в Черниговской области.

На северо-слобожанском и курском направлениях

За прошедшие сутки агрессор совершил одну атаку, нанёс семь авиационных ударов, применив 15 КАБ, и осуществил 42 обстрела позиций наших войск и населённых пунктов.

На южно-слобожанском направлении

Украинские подразделения отразили три атаки противника в сторону населенных пунктов Бочково, Васильевка и Захаровка.

На лиманском направлении

Отражены попытки вклиниться в украинскую оборону. Оккупанты провели шесть атак в сторону населенных пунктов Торское, Лиман и Ставки.

На славянском направлении

Противник совершил пять атак в районах Пискуновки, Ямполя и Николаевки.

На константиновском направлении

Зафиксировано 16 атак. Захватчики вели наступательные действия в районе населенного пункта Константиновка и в направлении Грузкого, Кучерового Яра и Вольного.

На Покровском направлении

Россияне совершили 16 атак. Оккупанты пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Ганновка, Новый Донбасс, Доброполье, Черниговка, Шевченко, Новофедоровка, Гулево и Сергеевка.

На Гуляйпольском направлении

Оккупанты пять раз атаковали позиции наших защитников. Враг пытался продвинуться в сторону населенных пунктов Новое Запорожье, Горкое и Чаривное.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Актуальная карта боевых действий в Украине на 26 ноября 2026 года.

Актуальная карта боевых действий в Украине на 25 ноября 2026 года

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