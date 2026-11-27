В ночь на 27 ноября российские войска нанесли комбинированные удары по Изюму в Харьковской области. Повреждены многоквартирные и частные дома, автомобили и объекты инфраструктуры, возникли пожары. По меньшей мере шесть человек пострадали.

По информации МВА, ориентировочно в 23:30 26 ноября россияне нанесли удар, вероятно, из реактивной системы залпового огня (РСЗО) в районе ИПЗ. В результате атаки, по предварительным данным, повреждены несколько многоквартирных жилых домов, административные здания, сооружение коммунального предприятия и автомобили. Также возник пожар.

Около 00:24 27 ноября в результате ударов беспилотников загорелось хозяйственное сооружение, были повреждены соседние частные дома в районе железнодорожного рынка. Кроме того, зафиксировано попадание в многоквартирный жилой дом в южной части Изюма, где также возник пожар.

На данный момент известно о шести пострадавших. Им оказана необходимая медицинская помощь. Информация о последствиях российского обстрела уточняется.

Об этом сообщает Изюмская городская военная администрация в Telegram.

В течение суток 26 ноября российские войска нанесли 699 ударов по 49 населенным пунктам Запорожской области. В результате атак на Запорожье и Запорожский район один человек погиб, еще 16 получили ранения.

С вечера 26 ноября российские войска более 20 раз атаковали беспилотниками пять районов Днепропетровской области. В результате обстрелов погиб один человек, ещё двое получили ранения. Также зафиксированы повреждения предприятий, жилого дома и инфраструктуры.

Вечером 26 ноября российские войска атаковали Запорожье. Под удар попал объект инфраструктуры, а в одном из производственных зданий после атаки возник пожар. Информации о пострадавших пока нет.

В Запорожье число пострадавших в результате российского обстрела Днепровского района в четверг, 26 ноября, возросло до четырёх человек. В то же время автомобильное движение по дамбе ДнепроГЭС частично возобновили — теперь по ней можно проехать из центра города на правый берег Днепра. Ранее сообщалось об одном погибшем и одном раненом.

В четверг, 26 ноября 2026 года, российские войска атаковали Запорожье, в результате чего погиб один человек и ещё один получил ранения, сообщил и.о. главы Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин. Удар пришелся по Днепровскому району города, где зафиксировано попадание по транспортной инфраструктуре.

Читай нас в