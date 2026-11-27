W nocy z 26 na 27 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły połączone ataki na Izium w obwodzie charkowskim. Uszkodzono budynki wielorodzinne i domy prywatne, samochody oraz obiekty infrastruktury; wybuchły pożary. Co najmniej sześć osób odniosło obrażenia.

Według informacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, około godziny 23:30 26 listopada Rosjanie przeprowadzili atak, prawdopodobnie przy użyciu rakietowego systemu ognia salwowego (RSOV), w rejonie IPZ. W wyniku ataku wstępnie uszkodzonych zostało kilka budynków wielorodzinnych, budynków administracyjnych, obiektu przedsiębiorstwa komunalnego oraz samochodów. Wybuchł również pożar.

Około godziny 00:24 27 listopada w wyniku uderzeń dronów zapalił się budynek gospodarczy, a sąsiednie domy prywatne w rejonie targu kolejowego zostały uszkodzone. Ponadto odnotowano trafienie w wielorodzinny budynek mieszkalny w południowej części Iziuma, gdzie również wybuchł pożar.

Na razie wiadomo o sześciu poszkodowanych. Udzielono im niezbędnej pomocy medycznej. Informacje dotyczące skutków rosyjskiego ostrzału są wciąż weryfikowane.

Informację tę przekazała miejska administracja wojskowa w Iziumie na Telegramie.

W ciągu doby 26 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły 699 ataków na 49 miejscowości w obwodzie zaporoskim. W wyniku ataków na Zaporoże i rejon zaporoski zginęła jedna osoba, a 16 zostało rannych.

Od wieczora 26 listopada rosyjskie wojska ponad 20 razy zaatakowały dronami pięć rejonów obwodu dniepropetrowskiego. W wyniku ostrzałów zginęła jedna osoba, a dwie kolejne odniosły rany. Odnotowano również zniszczenia zakładów przemysłowych, budynku mieszkalnego oraz infrastruktury.

Wieczorem 26 listopada rosyjskie wojska zaatakowały Zaporoże. Uderzeniu uległ obiekt infrastruktury, a w jednym z budynków produkcyjnych po ataku wybuchł pożar. Na razie nie ma informacji o ofiarach.

W Zaporożu liczba osób poszkodowanych w wyniku rosyjskiego ostrzału rejonu Dnieprowskiego w czwartek, 26 listopada, wzrosła do czterech osób. Jednocześnie częściowo przywrócono ruch samochodowy po grobli elektrowni Dniepr-HES — obecnie można nią przejechać z centrum miasta na prawy brzeg Dniepru. Wcześniej informowano o jednej ofierze śmiertelnej i jednej osobie rannej.

W czwartek, 26 listopada 2026 roku, wojska rosyjskie zaatakowały Zaporoże, w wyniku czego zginęła jedna osoba, a kolejna została ranna – poinformował pełniący obowiązki szefa Obwodowej Administracji Wojskowej w Zaporożu Michaił Semikin. Atak dotknął dzielnicę Dnieprowską miasta, gdzie odnotowano trafienia w infrastrukturę transportową.

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