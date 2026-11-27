W wyniku wieczornego i nocnego ataku rosyjskich bezzałogowych statków powietrznych z silnikiem odrzutowym na Krywyj Róg zginęła jedna osoba. Uszkodzeniu uległy obiekty infrastruktury transportowej, budynek magazynowy, budynki mieszkalne, obiekty biznesowe oraz stacja benzynowa.

„Wieczorem i w nocy wróg ponownie zaatakował nasze miasto za pomocą bezzałogowych statków powietrznych z silnikiem odrzutowym. Niestety zginęła jedna osoba... W wyniku uderzeń uszkodzono obiekty infrastruktury transportowej, budynek magazynowy, wybito okna w kilku budynkach mieszkalnych, obiektach biznesowych oraz na stacji benzynowej” – napisał w piątek rano.

Według słów Wilkula nie odnotowano innych ostrzałów w rejonie Kriwoříża. Wszystkie służby miejskie, transport komunalny, szpitale i placówki socjalne działają w trybie normalnym.

Rosyjskie wojska zaatakowały również rejon nikopolski. Atakom uległy gminy Nikopol, Marganiecka, Mirowska i Pokrowska.

W wyniku ostrzału rannych zostało dwóch mężczyzn w wieku 45 i 55 lat. Uszkodzeniu uległo przedsiębiorstwo oraz wielorodzinny budynek mieszkalny.

Poinformował o tym przewodniczący Rady Obrony Miasta Oleksandr Wilkul.

W wyniku nocnego ataku rosyjskiego na obwód winnycki uszkodzono obiekty infrastruktury energetycznej i kolejowej. Nie ma ofiar.

W nocy z 26 na 27 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły kombinowane ataki na Izium w obwodzie charkowskim. Uszkodzono budynki wielorodzinne i domy prywatne, samochody oraz obiekty infrastruktury; wybuchły pożary. Co najmniej sześć osób odniosło obrażenia.

W ciągu doby 26 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły 699 ataków na 49 miejscowości w obwodzie zaporoskim. W wyniku ataków na Zaporoże i rejon zaporoski zginęła jedna osoba, a 16 zostało rannych.

Od wieczora 26 listopada rosyjskie wojska ponad 20 razy zaatakowały dronami pięć rejonów obwodu dniepropetrowskiego. W wyniku ostrzałów zginęła jedna osoba, a dwie kolejne odniosły rany. Odnotowano również zniszczenia zakładów przemysłowych, budynku mieszkalnego oraz infrastruktury.

Wieczorem 26 listopada rosyjskie wojska zaatakowały Zaporoże. Uderzeniu uległ obiekt infrastruktury, a w jednym z budynków produkcyjnych po ataku wybuchł pożar. Na razie nie ma informacji o ofiarach.

W Zaporożu liczba osób poszkodowanych w wyniku rosyjskiego ostrzału dzielnicy Dnieprowskiej w czwartek, 26 listopada, wzrosła do czterech osób. Jednocześnie częściowo przywrócono ruch samochodowy po grobli elektrowni Dniepr-HES — obecnie można nią przejechać z centrum miasta na prawy brzeg Dniepru. Wcześniej informowano o jednej ofierze śmiertelnej i jednej osobie rannej.

W czwartek, 26 listopada 2026 roku, wojska rosyjskie zaatakowały Zaporoże, w wyniku czego zginęła jedna osoba, a kolejna została ranna – poinformował pełniący obowiązki szefa Obwodowej Administracji Wojskowej w Zaporożu Michaił Semikin. Atak dotknął dzielnicę Dnieprowską miasta, gdzie odnotowano trafienia w infrastrukturę transportową.

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