Od początku pełnej inwazji na Ukrainę armia rosyjska straciła około 1 648 161 żołnierzy.

W ciągu ostatniej doby straty Rosji wyniosły 2 262 osoby.

Według danych Sztabu Generalnego, na dzień 27 listopada 2026 r. łączne straty bojowe armii rosyjskiej wynoszą:

personel – około 1 648 161 (+2262) osób;

czołgów – 12 514 (+2) sztuk;

bojowych pojazdów opancerzonych – 26 003 (+11);

systemów artyleryjskich – 52 858 (+33);

systemów rakietowych – 2 306 (+2);

środków obrony przeciwlotniczej – 1 772 (+1);

samolotów – 456;

śmigłowców – 356;

naziemnych kompleksów robotycznych – 3243 (+14);

bezzałogowe statki powietrzne (BSP) poziomu operacyjno-taktycznego – 622 317 (+1315);

pocisków skrzydłowych – 5278;

okrętów i łodzi – 36;

łodzi podwodnych – 2;

pojazdów i cystern – 180 752 (+658);

technika specjalistyczna – 4951 (+8).

W Sztabie Generalnym zaznaczono, że dane dotyczące strat rosyjskich sił zbrojnych są aktualizowane.

Informację tę Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy opublikował na Facebooku.

Przypomnijmy, że od 2022 roku Siły Operacji Specjalnych (SSO) Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej straciły co najmniej 87 żołnierzy, z których przeważającą większość stanowią oficerowie-sabotażyści – wynika z danych dotyczących zgonów pochodzących z wycieku bazy Rosstatu, które dziennikarze otrzymali od grup hakerskich Silent Crow i „Cyberpartyzani”.

Co pięć minut w wojnie przeciwko Ukrainie ginie jeden rosyjski żołnierz – wynika z wycieku bazy danych Rosstatu, przeanalizowanego przez dziennikarzy serwisu „Ważne historie”. Według ich danych urzędy stanu cywilnego w całej Rosji zarejestrowały prawie 500 tysięcy zgonów żołnierzy, którzy zginęli na wojnie. W okresie od 24 lutego 2022 r. do 28 września 2026 r. oznacza to średnio jeden zgon co pięć minut.

Analiza zhakowanej bazy danych Rosstatu, obejmującej okres od 2022 roku do końca września 2026 roku, wykazała, że 92,9% zarejestrowanych strat armii rosyjskiej to ofiary bojowe. Spośród 209 870 zmarłych, oznaczonych w rejestrze jako żołnierze, 194 885 osób zginęło w walkach, przy czym w 177 009 przypadkach jako przyczynę śmierci podano obrażenia spowodowane wybuchem lub odłamkami podczas operacji wojskowej.

Armia Federacji Rosyjskiej na dzień wtorku, 24 listopada, pobiła roczny antyrekord strat w całym okresie trwania wojny na pełną skalę: od początku 2026 roku wyniosły one 432 519 żołnierzy, co już przekroczyło wynik za cały rok 2024 (430 790 osób).

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