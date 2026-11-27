自全面入侵乌克兰以来，俄军已损失约1 648 161名军人。

过去24小时内，俄罗斯的伤亡人数为2262人。

据总参谋部数据，截至2026年11月27日，俄军总作战伤亡人数为：

人员——约1 648 161人（+2262人）；

坦克——12 514 (+2) 辆；

装甲战斗车——26 003辆（+11）；

火炮系统——52 858（+33）门；

多管火箭炮系统——2306（+2）；

防空武器——1772（+1）；

飞机——456架；

直升机——356架；

地面机器人系统——3243套（+14）；

作战-战术级无人机——622 317架（+1315）；

巡航导弹——5278枚；

舰船和快艇——36艘；

潜艇——2艘；

汽车及油罐车——180 752辆（+658）；

特种装备——4951台（+8）。

总参谋部指出，关于俄军损失的数据仍在核实中。

乌克兰武装部队总参谋部在Facebook上发布了这一消息。

需要指出的是，自2022年以来，俄罗斯联邦武装力量特种作战部队（SSO）至少损失了87名军人， 其中绝大多数为特工军官，这一数据源自俄罗斯联邦统计局（Rosstat）关于死亡情况的数据库泄露，该数据由记者从黑客组织“Silent Crow”和“网络游击队”处获得。

据《重要故事》记者分析的俄罗斯联邦统计局（Rosstat）数据库泄露信息显示，在对乌克兰的战争中，每五分钟就有一名俄罗斯军人阵亡。 据其数据，全俄各地的民政部门已登记了近50万名在战争中阵亡的军人。在2022年2月24日至2026年9月28日期间，平均每五分钟就有一人阵亡。

对被黑客入侵的俄罗斯联邦统计局数据库（涵盖2022年至2026年9月底期间）的分析显示，俄罗斯军队登记的伤亡中，92.9%属于战斗伤亡。 在登记册中被标记为现役军人的209 870名死者中，有194 885人死于战斗， 其中177,009例的死亡原因被标注为在军事行动中因爆炸或弹片造成的伤害。

截至11月24日（星期二），俄罗斯联邦军队创下了全面战争爆发以来的年度最高伤亡纪录： 自2026年初以来，伤亡人数已达432 519人，这一数字已超过2024年全年的总和（430 790人）。

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