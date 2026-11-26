在俄罗斯，警方仍在继续拘留男性，并强迫他们与俄罗斯国防部签订合同，将其派往前线参与对乌克兰的战争。

据人权项目“走进森林”援引受害者家属的申诉称，该国各地均有此类案例被记录在案。

据该项目创始人格里戈里·斯维尔德林称，11月，在阿穆尔州、萨马拉州、鄂木斯克州、托木斯克州、乌里扬诺夫斯克州以及俄罗斯联邦的其他地区都发现了强行征召参战的案例。 该组织共收到来自全国各地的15份举报。

这些男子通常因轻微违法行为被拘留，特别是因在公共场所醉酒。被拘留后，他们可能会被强迫签署服兵役合同。 该人权项目指出，实际上，在未正式宣布动员的情况下，人们就被强行征召入伍。

“走进森林”将这种做法称为“混合动员”，即俄罗斯当局虽未正式宣布新一轮动员，却利用执法机构强行征召男性参战。

俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京可能会推迟在俄罗斯境内进行大规模强制动员，因为克里姆林宫正在评估，加强远程打击是否能帮助其在对乌克兰的战争中实现既定目标。战争研究所（ISW）的分析报告中提到了这一点。

俄罗斯联邦安全委员会副主席德米特里·梅德韦杰夫表示，俄罗斯据称不打算在今年秋季进行动员。与此同时，他将有关可能征兵的报道称为“基辅的谎言挑衅”。

需要指出的是，俄罗斯正在编制享有动员豁免权的员工名单。

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