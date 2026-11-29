Starshield卫星网络的运行中断严重影响了乌克兰中程无人机对被占领土的打击行动，这可能危及乌克兰国防军遏制俄罗斯进攻并实施反击的能力。

战争研究所（ISW）的一份报告披露了这一情况。 据乌克兰军方领导层的两名消息人士透露，由于这些干扰，军方损失了更多无人机，被迫取消部分计划中的任务，并在拦截俄罗斯远程无人机时面临困难。

ISW分析师指出，在2026年期间，中程无人机对地面通信线路、 敌方人员集结点及军事设施的中程无人机打击，在破坏俄罗斯联邦后勤体系、为反攻行动创造条件方面发挥了关键作用，特别是在利曼和亚历山德罗夫斯基方向。 专家认为，Starshield系统若继续出现故障，可能会限制乌克兰在战场上取得类似“维瓦尔第”行动期间那样的战术和作战胜利的能力。

来源：RBC-乌克兰援引战争研究所（ISW）报告的报道。

乌克兰驻美临时代办德尼·塞尼克表示，Starshield系统在乌克兰的运行受限问题仍未得到解决。

乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基表示，美国就使用星链（Starlink）和星盾（Starshield）卫星系统向乌克兰发出了积极信号。但与此同时，该问题仍未解决：在临时被占领土上，这些系统的运行仍受到限制。

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