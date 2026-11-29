2026年11月28日当天，前线共发生131起交火事件， 而俄军发动了69次空袭，投下231枚制导炸弹，出动8377架自杀式无人机，并实施了1994次炮击，乌克兰武装部队总参谋部通报称。

过去24小时内，乌克兰国防军的航空兵、导弹部队和炮兵打击了两个敌军人员集结区、四套火炮系统以及一个敌方无人机指挥点。

在北斯洛博日安方向，俄军在科连卡和马洛伊·科尔恰基夫卡地区发动了四次攻击。

在南斯洛博扎纳方向，乌克兰军队在斯塔里察地区击退了敌军的一次进攻。

在库皮扬斯克方向，敌军在拉德基夫卡地区发动了三次攻击。

在利曼方向，敌军在科洛迪亚兹和利曼地区四次企图推进均被遏制。

在斯洛维扬斯克方向，俄军在克里瓦卢卡、尼古拉耶夫卡、扬波尔和奥泽尔内地区发动了七次进攻。

在科斯蒂安蒂诺夫斯基方向，科斯蒂安蒂诺夫卡、多夫加·巴尔卡和斯特帕诺夫卡地区共记录到12次攻击。

在波克罗夫斯克方向，乌克兰军队在谢尔吉耶夫卡地区以及托雷茨克、库切罗沃亚鲁、比利茨基、切尔尼戈夫卡、克拉斯诺波迪利亚和诺沃尼古拉耶夫卡方向，共击退了敌军8次进攻。

在古利亚皮尔方向，在里布诺、里兹德维扬卡、斯维特洛亚多利纳和叶戈罗夫卡地区击退了11次俄军进攻。

来源：乌克兰武装力量总参谋部。

乌克兰武装部队总参谋部通报称，11月28日当天，乌克兰防卫部队消灭了2479名俄罗斯军人，并摧毁了1547架作战战术级无人机。

据《重要故事》记者分析的俄罗斯联邦统计局（Rosstat）数据库泄露信息显示，在针对乌克兰的战争中，每五分钟就有一名俄罗斯军人阵亡。 据其数据，全俄各地的民政登记处共登记了近50万名在战争中阵亡的军人。在2022年2月24日至2026年9月28日期间，平均每五分钟就有一人死亡。

对被黑客入侵的俄罗斯联邦统计局数据库（涵盖2022年至2026年9月底期间）的分析显示，俄罗斯军队登记的伤亡中，92.9%属于战斗伤亡。 在登记册中被标记为现役军人的209 870名死者中，有194 885人死于战斗， 其中177,009例的死亡原因被标注为在军事行动中因爆炸或弹片造成的伤害。

截至11月24日（星期二），俄罗斯联邦军队创下了全面战争爆发以来的年度最高伤亡纪录： 自2026年初以来，伤亡人数已达432 519人，这一数字已超过2024年全年的总和（430 790人）。

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