位于俄罗斯托利雅蒂的“托利雅蒂卡乌丘克”公司隶属于“塔特涅夫特”集团，主要生产化学原料，包括用于制造固体火箭燃料的合成橡胶，该公司遭到了无人机袭击。

ASTRA媒体的OSINT分析数据证实了这一情况。 萨马拉州州长维亚切斯拉夫·费多里舍夫证实了该地区当晚遭受的袭击，称击落了20多架无人机，并表示工业企业遭到袭击（未具体说明企业名称），同时通报称没有人员伤亡。

据ASTRA报道，该工厂此前已多次遭受袭击； 据乌克兰武装部队总参谋部声明，在2026年10月24日此前一次已确认的袭击中，一条工艺管道、两套丁基橡胶生产装置以及一套精馏装置遭到破坏。 除用于制造战术和弹道导弹固体燃料的合成橡胶外，“托利雅蒂橡胶”还生产单体、烃类馏分以及汽车汽油添加剂。

来源：ASTRA媒体的OSINT分析。

乌克兰武装部队总参谋部证实，2026年9月12日夜间，乌克兰国防军部队打击了位于俄罗斯萨马拉州托利亚蒂市的“托利亚蒂橡胶”联合企业。 该企业厂区内确认遭到打击并引发火灾。

6月12日，俄罗斯托利雅蒂的“托利雅蒂卡乌丘克”工厂因无人机袭击发生大规模火灾。事件发生后，萨马拉州因无人机威胁宣布进入危险状态，并暂时关闭了该地区的领空。

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