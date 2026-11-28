俄罗斯已开始对乌克兰各大城市实施能源封锁战术，企图逐步摧毁当地发电设施，并将各城镇与主要电力来源隔绝。 基辅、第聂伯罗和敖德萨已遭到此类攻击，该战略未来可能扩展至其他城市。

拉祖姆科夫中心能源项目主任弗拉基米尔·奥梅尔琴科在接受“基辅24”电视台采访时表示了这一点。

据这位专家称，俄罗斯占领军会选定一座具体的大城市，并在一周或数周内系统性地攻击其能源基础设施。 首先遭受打击的是发电设施，随后敌方将目标转向市外的变电站和电力网络——这些设施是该市从联合电网获取电力的通道。

奥梅尔琴科以基辅为例，指出俄罗斯的袭击导致特里波利热电厂以及首都大部分热电联产厂的发电能力瘫痪。 据他评估，首都的内部发电能力遭受了大规模破坏，剩余产能微乎其微。

据这位专家称，俄罗斯目前正在对第聂伯市和敖德萨市采取类似的战术。 一旦本地发电能力和外部电力连接遭到破坏，该地区实际上将与主要电力来源隔绝，这将大大增加恢复供电的难度。

此外，针对能源设施和维修队伍的持续袭击仍是棘手问题。由于面临二次打击的威胁，工作人员被迫中断维修并躲进掩体，这延缓了受损电网的修复进度。 据奥梅尔琴科称，由于这种战术，部分地区可能连续数天断电，这一情况在第聂伯市已有所体现。

来源：基辅24。

11月28日上午，俄军对DTEK公司旗下敖德萨电网的一处能源设施发动了袭击。此次袭击导致超过6000名用户暂时断电。

由于俄罗斯炮击导致电力基础设施受损，扎波罗热州部分居民陷入断电状态。扎波罗热州行政管理局代理局长米哈伊尔·塞米金于11月25日通报了这一情况。

11月25日夜间，俄军再次对DTEK公司的热电厂发动了大规模袭击。炮击导致该设施遭受严重破坏，发电生产被迫停止。

关注我们在