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Вранці 28 листопада російські війська завдали удару по енергетичному об’єкту компанії ДТЕК «Одеські електромережі». Унаслідок атаки понад 6 тисяч споживачів тимчасово залишилися без електропостачання.

«Ворог продовжує атакувати енергетичну систему Одещини», – наголосив Кіпер.

За його словами, відключення електроенергії зафіксували в Одеському районі, зокрема в Пересипському районі Одеси. Загалом без світла тимчасово залишилися понад 6 тисяч споживачів.

Наразі енергетики працюють над відновленням електропостачання. Фахівці по всій Одеській області залучені до аварійно-відновлювальних робіт у посиленому режимі.

Про це повідомляє начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер в Telegram.

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