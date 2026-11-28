11月28日上午，俄军对DTEK公司旗下“敖德萨电网”的一处能源设施发动了袭击。此次袭击导致超过6000名用户暂时断电。

“敌人继续袭击敖德萨州的电力系统，”基珀强调道。

据他介绍，奥德萨地区，特别是奥德萨市的佩雷西普斯基区，均出现了停电情况。总计有超过6000名用户暂时断电。

目前，电力工作人员正在努力恢复供电。整个敖德萨州的专家们正以加紧的态势投入应急抢修工作。

奥德萨州军事行政局局长奥列格·基珀在Telegram上发布了这一消息。

过去24小时内，由于俄罗斯对切尔尼戈夫州的袭击，造成8人死亡，另有10人受伤。

在基辅州的比利亚采尔克瓦，因俄罗斯无人机袭击，3人受伤。此外，一处车库合作社发生火灾，6个车库、两栋高层住宅楼的窗户以及一座能源基础设施设施遭到损毁。

过去24小时内，俄军袭击了哈尔科夫市及该州25个居民点。炮击导致23名平民受伤，其中包括3名儿童。另有数人出现急性应激反应。

11月28日夜间，俄军出动162架攻击型无人机袭击乌克兰，其中包括74架Shahed火箭无人机。防空部队成功击落141架敌方无人机。截至清晨，袭击仍在持续。

2026年11月27日，一架俄罗斯无人机袭击了波尔塔瓦州的克雷门丘克。市中心两所教育机构的建筑遭到损毁。袭击导致两名12岁和13岁的儿童受伤。

11月28日星期六，俄军袭击了第聂伯市的交通基础设施。袭击导致两人受伤。目前，伤者正在接受必要的医疗救助。

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