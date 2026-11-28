俄罗斯军队使用无人机对哈尔科夫市萨尔蒂夫区和基辅区的居民楼发动了袭击。此次袭击导致一人出现急性应激反应。

“敌人用无人机袭击了萨尔蒂夫区的一栋多层住宅楼，”特列霍夫写道。

起初，尚未收到关于此次袭击造成人员伤亡的消息。

与此同时，哈尔科夫州行政管理局局长奥列格·西涅古博夫通报称，一架俄罗斯无人机击中了该市基辅区的一栋九层住宅楼。

“已确认敌方无人机袭击了基辅区的一栋九层住宅楼，”他写道。

据初步数据，击中位置位于8至9层。现场人员正在核实可能的伤亡情况及袭击造成的后果。据西涅古博夫称，所有应急服务部门均已进入强化工作状态。

随后，该地区行政长官进一步澄清，因基辅区遭袭，有一人出现了急性应激反应。医护人员正在为其提供必要的救助。

哈尔科夫市长伊戈尔·特列霍夫在Telegram上通报了这一消息。

过去24小时内，由于俄罗斯对切尔尼戈夫州的袭击，8人遇难，另有10人受伤。

在基辅州的比利耶采尔克维，因俄罗斯无人机袭击，三人受伤。此外，一处车库合作社内发生火灾，六间车库、两栋高层住宅楼的窗户以及一座能源基础设施设施遭到损毁。

过去24小时内，俄军袭击了哈尔科夫市及该州25个居民点。炮击导致23名平民受伤，其中包括3名儿童。另有数人出现急性应激反应。

11月28日夜间，俄军出动162架攻击型无人机袭击乌克兰，其中包括74架Shahed火箭推进式无人机。防空部队击落了141架敌方无人机。截至清晨，袭击仍在持续。

2026年11月27日，一架俄罗斯无人机袭击了波尔塔瓦州的克雷门丘克。市中心两所教育机构的建筑遭到损毁。袭击导致两名12岁和13岁的儿童受伤。

11月28日星期六，俄军袭击了第聂伯市的交通基础设施。袭击导致两人受伤。目前，伤者正在接受必要的医疗救助。

关注我们在