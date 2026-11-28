过去24小时内，由于俄罗斯对切尔尼戈夫州的袭击，8人遇难，另有10人受伤。

前一天，俄军曾出动无人机袭击切尔尼戈夫市。袭击导致一名46岁男子死亡，尽管医护人员竭力抢救，仍未能挽救其生命。另有三人受伤，目前均在门诊接受治疗。

袭击发生在该市某企业厂区内。袭击后引发的火灾已被救援人员扑灭。

此外，一架俄罗斯FPV无人机袭击了塞梅尼夫卡的一家农业企业。袭击导致一辆汽车受损。

周六上午，俄军还袭击了科里乌基夫卡。该地记录到两处中弹点——分别位于林业局辖区和市内一家企业。

切尔尼戈夫州军事行政长官维亚切斯拉夫·恰乌斯在Facebook上通报了这一情况。

在基辅州的比利耶采尔克维，因俄罗斯无人机袭击，三人受伤。此外，一个车库合作社区域发生火灾，六间车库、两栋高层住宅楼的窗户以及一座能源基础设施设施遭到损毁。

过去24小时内，俄军袭击了哈尔科夫市及该州25个居民点。炮击导致23名平民受伤，其中包括3名儿童。另有数人出现急性应激反应。

11月28日夜间，俄军出动162架攻击型无人机袭击乌克兰，其中包括74架Shahed火箭推进式无人机。防空部队成功击落141架敌方无人机。截至清晨，袭击仍在持续。

2026年11月27日，一架俄罗斯无人机袭击了波尔塔瓦州的克雷门丘克。市中心两所教育机构的建筑遭到损毁。袭击导致两名12岁和13岁的儿童受伤。

11月28日星期六，俄军袭击了第聂伯市的交通基础设施。袭击导致两人受伤。目前，伤者正在接受必要的医疗救助。

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