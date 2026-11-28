在基辅州比利耶策尔克夫市，因俄罗斯无人机袭击，三人受伤。此外，一处车库合作社区域发生火灾，六间车库、两栋高层住宅楼的窗户以及一座能源基础设施设施遭到损毁。

据地区行政管理局消息，一名受伤女性的下肢被玻璃碎片割伤。

“另一名女性的手部被玻璃碎片划伤并撕裂。此外，还有一名男性受伤，他患有闭合性颅脑损伤，”通报中写道。

三名伤者均已被送医。目前他们正在医院接受必要的医疗救治。

此次袭击导致车库合作社区域发生火灾，六间车库受损。此外，爆炸产生的冲击波还震碎了两栋多层住宅楼内公寓的窗户。

此外，还记录到一处能源基础设施设施受损。相关部门正在现场继续开展工作，并清理俄罗斯袭击造成的后果。

基辅州军事行政局在Telegram上发布了这一消息。

过去24小时内，俄军袭击了哈尔科夫及该州25个居民点。炮击导致23名平民受伤，其中包括3名儿童。另有数人出现急性应激反应。

11月28日夜间，俄军出动162架攻击型无人机袭击乌克兰，其中包括74架Shahed火箭推进式无人机。防空部队成功击落141架敌方无人机。截至当天早晨，袭击仍在持续。

2026年11月27日，一架俄罗斯无人机袭击了波尔塔瓦州的克雷门丘克。市中心两所教育机构的建筑遭到损毁。袭击导致两名12岁和13岁的儿童受伤。

11月28日星期六，俄军袭击了第聂伯市的交通基础设施。袭击导致两人受伤。目前，伤者正在接受必要的医疗救助。

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